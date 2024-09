Iga Świątek w ostatnich tygodniach zdobyła brąz na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a także dotarła do ćwierćfinału US Open. Jako liderka rankingu WTA marzyła oczywiście o złocie na kortach Rolanda Garrosa oraz drugim w karierze triumfie w Nowym Jorku, ale te plany pokrzyżowały odpowiednio Qinwen Zheng i Jessica Pegula. W Stanach Zjednoczonych Polka grała nierówno, bardzo męczyła się w pierwszej rundzie, by wskoczyć na znacznie wyższy poziom w kolejnych trzech meczach. W piątym przyszedł jednak kolejny dołek, który wykorzystała przedstawicielka gospodarzy. Reklama

W mediach wrócił temat "braku planu B" w stylu gry Polki. Dziennikarze i eksperci od jakiegoś czasu zarzucają jej, że nie chce lub nie potrafi przestawić się z trybu siłowej gry na bardziej techniczną, gdy rywalka mocno przebija piłkę na drugą stronę i wywiera presję. Mówił o tym chociażby Tomasz Wolfke, komentujący tenisa w Eurosporcie.

- W tenisie Igi Świątek nie ma planu B. To wiemy od kilku lat. Jej gra jest oparta na znakomitym przygotowaniu motorycznym. Na bardzo dobrych, mocnych penetrujących uderzeniach z głębi kortu z obu stron. Zarówno forhendu, jak i z bekhendu. To wszystko jest doprawione bardzo solidnym serwisem, który poprawiła w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie ma czegoś, co Iga może zrobić, kiedy plan A zawodzi, bo planu B nie ma i być może nigdy nie będzie mieć. Taki jest jej tenis. Ona 80, 90 procent meczów, wygrywa tym, co potrafi najlepiej i może nigdy nie dołoży niczego innego - powiedział dość gorzko 1 sierpnia w rozmowie z portalem weszło.com.

Iga Świątek unika skrótów. Dawid Celt: "Raczej nich nie będzie"

Z podobnego założenia wychodzi Dawid Celt, trener i komentator, kapitan reprezentacji Polski w Federation Cup. Wygłosił swoje zdanie w tym temacie w programie Onetu "Misja Sport". Reklama

Oczywiście chcielibyśmy, żeby u Igi było trochę więcej slajsa czy skrótu, ale nie oszukujmy się, u Świątek tego nie będzie. Całe życie grała siłowo i pewnie tak będzie grała ~ Dawid Celt w Onecie

O chęci fizycznej gry Świątek powiedziała także Klaudia Jans-Ignacik, była zawodniczka, obecnie komentatorka. - Musi zmienić grę pod presją. To znaczy, jeżeli Iga gra z zawodniczką, która uderza szybko, płasko i w środek kortu, to jest to moment, kiedy Polka mogłaby odsunąć się od linii. Iga cały czas stara się grać bardzo blisko linii końcowej i po prostu jest spóźniona do tych piłek. Chce grać mocniej, mocniej i mocniej. Jak widać po ostatnich meczach, to nie była to dobra taktyka - zaznaczyła.

