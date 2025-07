Ekspert dosadnie po historycznym sukcesie Igi Świątek. "Jest drapieżnikiem. Morduje rywalki"

- To, co Iga pokazała w drugim tygodniu turnieju, a szczególnie w meczach z Clarą Tauson i Belindą Bencic, to powodowało, że Anisimova miała się czego bać. Czy się przestraszyła Świątek? Trudno powiedzieć. To jest jej sprawa. Na pewno jednak zagrała poniżej swoich możliwości. Przede wszystkim źle serwowała. Iga za to znakomicie. Tak, jak w całym turnieju, świetnie returnowała i wygrała Wimbledon grą z głębi kortu. Tak naprawdę w jednym meczu, właśnie z Tauson, pokazała kilkanaście fantastycznych akcji przy siatce. W finale też wygrywała wszystko pod siatką. Pokazała, że można nauczyć się znakomicie poruszać na trawie i można do swojego tenisa włożyć pewne elementy ofensywne. To mi się bardzo podobało w tym Wimbledonie. Przestała się też bać odgrywać slajsem. Może Wim Fisette przekonał ją do tego, że jeśli piłka nisko się odbija, to nie da się jej odegrać liftem i do tego z bekhendu. Trzeba czasem zagrać slajsa - analizował Wolfke.