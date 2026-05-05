Ekspert bije na alarm ws. Świątek przed meczem w Rzymie: "Cierpi na korcie"

Iga Świątek, przez problemy zdrowotne, nie była w stanie dokończyć meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie i musiała zrezygnować z dalszego udziału w grze. "Cóż mogę powiedzieć? To był naprawdę trudny dzień. Boli, że nie miałam pełnej kontroli nad moim występem i nad każdą decyzją" - napisała później tenisistka we wpisie w mediach społecznościowych. Zapewniła równocześnie, że zaczyna czuć się lepiej i że w przystąpi do zawodów w Rzymie.

I rzeczywiście, od kilku dni Polka przebywa we Włoszech i przygotowuje się do pierwszego meczu. Ten zaplanowano na piątek 8 maja. W przeszłości Iga udowadniała, że na kortach Internazionali BNL d'Italia potrafi spisywać się świetnie. Trzykrotnie okazywała się tam najlepsza: w 2021, 2022 i 2024 roku.

Wielu kibiców patrzy w przyszłość z optymizmem. Zwłaszcza, że odkąd Świątek rozpoczęła współpracę z Franciscem Roigem, zdaje się bardziej uśmiechnięta i spokojniejsza. Mimo to trener Paweł Ostrowski ma pewne obawy. Wciąż zauważa u Igi coś, co może zaniepokoić.

Alarmujące słowa przed pierwszym meczem Igi Świątek w Rzymie

"Wciąż widzę niestety zawodniczkę, która cierpi na korcie. Nawet gdy wygrywa punkt, wygląda to tak, jakby robiła to co musi, a nie to co chce. Mam wrażenie, że wciąż gra z takim plecakiem pełnym kamieni, a ta psychiczna presja obciąża ją również fizycznie" - tak o Idze Świątek mówi Paweł Ostrowski w rozmowie z "Faktem".

Najbardziej brakuje mi u niej radości z gry - świeżości, spontaniczności, przyjemności ze zdobywania punktów

Ostrowski odnosi wrażenie, że Świątek sama na siebie nakłada zbyt dużą presję. Jej perfekcjonizm niesie ze sobą również pewne negatywne konsekwencje. Ma dla tenisistki jedną radę. "Powinna trochę wyluzować - wiem że łatwo jest doradzać z boku, a ona dźwiga na sobie ogromny ciężar oczekiwań swoich kibiców. Przez trzy lata była na absolutnym topie, więc teraz każdy nieudany turniej, każdy spadek w rankingu, jest dla wielu ludzi tragedią narodową. Ktoś musi pomóc jej zrozumieć, że zamiast 'muszę', powinno być 'mogę'. Mogę, bo chcę" - przekonuje.

Przypomina, że Iga ma na koncie wiele wygranych i tytułów, w tym wielkoszlemowych. To już pokazuje, jakiej klasy to zawodniczka. Nie musi nikomu niczego udowadniać. Jej osiągnięcia mówią same za siebie. Na koniec zahacza o temat Roiga, z którym Świątek współpracuje od niedawna. To on zastąpił Wima Fissette'a na stanowisku głównego sztabowego szkoleniowca.

"Nie wiem, czy jej obecny trener jest w stanie zdjąć z niej ten mentalny plecak, ale chciałbym w to wierzyć. Iga mu ufa - takie przynajmniej sprawia wrażenie. Zobaczymy, co z tego wyniknie" - podsumowuje Ostrowski.

