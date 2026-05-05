Ekspert bije na alarm ws. Świątek przed meczem w Rzymie: "Cierpi na korcie"

Katarzyna Pociecha

Z powodów zdrowotnych Iga Świątek musiała zrezygnować z turnieju w Madrycie. Teraz przystąpi do rywalizacji w Rzymie, a trener Paweł Ostrowski ma dla niej ostrzeżenie. Jego słowa brzmią dość niepokojąco. "Wciąż widzę niestety zawodniczkę, która cierpi na korcie" - mówi dla "Faktu". To jednak nie wszystko.

Iga Świątek, przez problemy zdrowotne, nie była w stanie dokończyć meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie i musiała zrezygnować z dalszego udziału w grze. "Cóż mogę powiedzieć? To był naprawdę trudny dzień. Boli, że nie miałam pełnej kontroli nad moim występem i nad każdą decyzją" - napisała później tenisistka we wpisie w mediach społecznościowych. Zapewniła równocześnie, że zaczyna czuć się lepiej i że w przystąpi do zawodów w Rzymie.

I rzeczywiście, od kilku dni Polka przebywa we Włoszech i przygotowuje się do pierwszego meczu. Ten zaplanowano na piątek 8 maja. W przeszłości Iga udowadniała, że na kortach Internazionali BNL d'Italia potrafi spisywać się świetnie. Trzykrotnie okazywała się tam najlepsza: w 2021, 2022 i 2024 roku.

Wielu kibiców patrzy w przyszłość z optymizmem. Zwłaszcza, że odkąd Świątek rozpoczęła współpracę z Franciscem Roigem, zdaje się bardziej uśmiechnięta i spokojniejsza. Mimo to trener Paweł Ostrowski ma pewne obawy. Wciąż zauważa u Igi coś, co może zaniepokoić.

Alarmujące słowa przed pierwszym meczem Igi Świątek w Rzymie

"Wciąż widzę niestety zawodniczkę, która cierpi na korcie. Nawet gdy wygrywa punkt, wygląda to tak, jakby robiła to co musi, a nie to co chce. Mam wrażenie, że wciąż gra z takim plecakiem pełnym kamieni, a ta psychiczna presja obciąża ją również fizycznie" - tak o Idze Świątek mówi Paweł Ostrowski w rozmowie z "Faktem".

Najbardziej brakuje mi u niej radości z gry - świeżości, spontaniczności, przyjemności ze zdobywania punktów
- dodaje.

Ostrowski odnosi wrażenie, że Świątek sama na siebie nakłada zbyt dużą presję. Jej perfekcjonizm niesie ze sobą również pewne negatywne konsekwencje. Ma dla tenisistki jedną radę. "Powinna trochę wyluzować - wiem że łatwo jest doradzać z boku, a ona dźwiga na sobie ogromny ciężar oczekiwań swoich kibiców. Przez trzy lata była na absolutnym topie, więc teraz każdy nieudany turniej, każdy spadek w rankingu, jest dla wielu ludzi tragedią narodową. Ktoś musi pomóc jej zrozumieć, że zamiast 'muszę', powinno być 'mogę'. Mogę, bo chcę" - przekonuje.

Przypomina, że Iga ma na koncie wiele wygranych i tytułów, w tym wielkoszlemowych. To już pokazuje, jakiej klasy to zawodniczka. Nie musi nikomu niczego udowadniać. Jej osiągnięcia mówią same za siebie. Na koniec zahacza o temat Roiga, z którym Świątek współpracuje od niedawna. To on zastąpił Wima Fissette'a na stanowisku głównego sztabowego szkoleniowca.

"Nie wiem, czy jej obecny trener jest w stanie zdjąć z niej ten mentalny plecak, ale chciałbym w to wierzyć. Iga mu ufa - takie przynajmniej sprawia wrażenie. Zobaczymy, co z tego wyniknie" - podsumowuje Ostrowski.

