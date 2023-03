Eksperci reagują na porażkę Igi Świątek. Te słowa mogą zaboleć

To czwarta porażka Igi Świątek w tym sezonie, z czego dwa razy na rozkładzie ma Polkę ta sama rywalka - właśnie Jelena Rybakina. Obie zawodniczki zmierzyły się już w czwartej rundzie tegorocznego Australian Open, gdzie najlepsza tenisistka świata również nie była w stanie wyjść z tej batalii zwycięsko.

Znawca tenisa Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenisklub, stara się z dużym zrozumieniem podejść do tego, co stało się na korcie.

- To jest "tylko" tenis i takie mecze będą się Idze zdarzały. Dziś rywalka była bardziej zdeterminowana i po prostu lepsza. Świat się nie kończy na takiej porażce. Za kilka dni kolejny start podczas WTA 1000 w Miami - napisał.

Bardziej wymowny w swoim przekazie był były dziennikarz Mateusz Połuszańczyk, który zdecydowanie ocenił to, co widział przez całe spotkanie.

- Iga Świątek poniosła dotkliwą porażkę 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną. Brak zróżnicowanego serwisu, dużo nerwów i przez to sporo popełnionych błędów. Przeciwniczka grała swój tenis. To wystarczyło, by ponownie pokonać raszyniankę. Taki jest sport - ocenił.