Eksperci przeanalizowali występ Świątek. "O tyle za długo trwał ten mecz"

21-latka miała w tym spotkaniu swoje problemy, a finalnie pojedynek trwał aż dwie godziny i 25 minut, jednak Polka pokonała Rosjankę - Jekaterinę Aleksandrową 6:4, 6:7 (3) 6:3 i awansowała do najlepszej ósemki turnieju, gdzie już w środę zmierzy się z zawodniczką z Chorwacji - Petrą Marić .

Eksperci ocenili postawę Igi Świątek

Pojedynek liderki rankingu WTA wywołał ogromne emocje, a eksperci byli zgodni co do tego, że mimo napotkanych trudności na pewnych etapach spotkania, najbardziej istotny jest końcowy rezultat, jednak nie mieli wątpliwości, że Polka śmiało mogła zakończyć to spotkanie znacznie wcześniej.