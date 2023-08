Eksperci mówią jednym głosem przed US Open. Poważne ostrzeżenie dla Świątek

Iga Świątek od ponad roku zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA. W ostatnich miesiącach Polkę z tronu chciała "zepchnąć" Aryna Sabalenka, która imponuje formą na kortach. Tuż za raszynianką i Białorusinką znajduje się Elena Rybakina, która zdaniem zagranicznych dziennikarzy należy do "TOP3" kobiecego tenisa. Przed zbliżającym się US Open pada nazwisko pogromczyni Polki, która zrobiła show w turnieju w Montrealu i według ekspertów jest jedną z faworytek do wygrania kolejnej imprezy.