Z pewnością nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie występ w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Do tej pory polska tenisistka górowała nad Jasmine Paolini w każdym spotkaniu, tym razem jednak Włoszka zaprezentowała się ze znakomitej strony i nie dała wiceliderce światowego rankingu szans na odwrócenie losów spotkania. Ostatecznie po zaledwie 65 minutach batalii z awansu do półfinału ostatniego w tym sezonie turnieju rangi WTA 1000 cieszyła się właśnie mistrzyni olimpijska z Paryża w grze podwójnej. Włoszka wygrała mecz 6:1, 6:2.

Eksperci jednogłośni po porażce Igi Świątek z Jasmine Paolini w Wuhan

Słabsza dyspozycja Igi Świątek w meczu z Paolini wyraźnie zaniepokoiła nie tylko kibiców, ale również ekspertów. Większość z nich zgodnie przyznała, że Polka w ćwierćfinale turnieju w Wuhan nie mogła się odnaleźć na korcie i łatwo oddawała punkty przeciwniczce. "Dzisiaj tenisistka z Italii dominowała na korcie pod każdym względem i odniosła zasłużony sukces, zbliżając się do udziału w singlowych rozgrywkach podczas WTA Finals. W sobotę powalczy o finał zmagań w Wuhan z Coco Gauff" - podsumowano na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" na platformie X.

"Nie przypuszczałem, że walka o miejsce w WTA Finals aż tak zmobilizuje Jasmine Paolini. Z drugiej strony Iga Świątek dzisiaj trafiła na formę z meczów, o których sama nie chce pamiętać. Ciężary, których się nie spodziewałem…" - tak mecz Polki z Włoszką skomentował Seweryn Czernek.

"Iga Świątek nie obroniła dziś ani jednego break pointu: 0/6. Wszystko to takie niechlujne, w pośpiechu. Drugi serwis w ogóle nie istniał. Imponowała za to Jasmine Paolini, nakręcała się, cały czas w pełnym skupieniu. Postawiła wszystko na singla, by zapewnić sobie udział w WTA Finals i jej się to opłaciło. Paolini do tej pory rozegrała sześć meczów z Igą. Nie wygrała ani jednego. Ba, w sześciu meczach ugrała zaledwie jednego seta. Dziś przełamanie tej niechlubnej serii i zwycięstwo w dwóch setach" - ocenił z kolei Dawid Żbik w Eurosportu.

Na ciekawy aspekt zwrócił uwagę James Hansen. Dziennikarz "The Athletic" przypomniał, że to właśnie Iga Świątek w ostatnich miesiącach zwracała uwagę na zbyt napięty kalendarz w tenisie i przyznawała, że ciężko jest przez cały sezon grać na najwyższym poziomie, jeśli nie ma się odpowiednio dużo czasu na regenerację. "Iga Świątek wygląda jak zawodniczka, która przez większość ostatnich trzech turniejów powtarzała każdemu, kto chciał słuchać, że harmonogram jest zbyt napięty. Jest po prostu zmęczona" - ocenił.

Zdanie Hansena podziela także polski dziennikarz Tomasz Lis. "Iga ewidentnie wyczerpana fizycznie i psychicznie trudnym sezonem. Ma prawo. Teraz chwila przerwy, WTA Finals, a potem zasłużone dłuższe wakacje. Nic złego się nie dzieje, zwyczajny w sporcie dołek" - podsumował.

