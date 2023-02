Eksperci biją na alarm. Iga Świątek może mieć poważny problem!

Po tym, jak Aryna Sabalenka zrezygnowała z udziału w turnieju w Dausze, stało się jasne, że Iga Świątek co najmniej do kwietnia pozostanie liderką rankingu WTA . Przed Polką trudne zadanie obrony punktów wywalczonych przed rokiem, a porażka z Jeleną Rybakiną w czwartej rundzie Australian Open potwierdziła, że 21-latka może mieć problem w rywalizacji z najlepszymi zawodniczkami.

Iga Świątek gra pod presją

Eksperci, z którymi rozmawiała redakcja Sport.pl, są zgodni, że Świątek musi popracować nad kilkoma elementami, by utrzymać swoją pozycję. Tony Fairbairn z portalu Ubitennis.net zauważył, że pochodząca z Raszyna zawodniczka wciąż stara się dostosować do stawianych przed nią oczekiwań. - Jest to więc najważniejsza rzecz, którą Polka musi rozwiązać, ponieważ gdy jest zdenerwowana lub czuje presję, wpływa to na całą jej grę - przekonywał.