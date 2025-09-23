Eksperci biją na alarm. Chodzi o Świątek. Tuż przed WTA w Pekinie

W stolicy Korei Południowej Iga Świątek nie miała sobie równych. Dopiero w meczu o tytuł, krwi potrafiła napsuć jej Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka w pierwszym secie rozbiła Polkę aż 6:1. W dwóch kolejnych partiach to jednak wiceliderka światowego rankingu była górą, dzięki czemu zgarnęła pierwszy puchar w Seulu.

Teraz Świątek przeniosła się do Pekinu, gdzie odbędzie się kolejny "tysięcznik". Turniej ten rozpocznie się 24 września. Rozlosowana została już drabinka, w której 24-latka jest turniejową jedynką. Z tego powodu w pierwszej rundzie otrzyma wolny los. Potem rozpocznie się walka o najwyższe cele.

Świątek wraca na kort, a tu takie słowa. Jest się czego bać

Na drugim etapie Iga Świątek wejdzie na kort z Chinką Yue Yuan lub z Kazaszką Julią Putincewą. W przypadku wygranej, później będzie jeszcze trudniej. Najprawdopodobniej nasza tenisistka trafi na Annę Kalinską.

Kolejnymi rywalkami mistrzyni Wimbledonu, mogą być Ludmiła Samsonową (nr 19) lub Emmą Navarro (nr 16). W ćwierćfinale na Świątek może czekać już sama śmietanka damskiego touru: Jessica Pegula, Emma Raducanu, Marta Kostiuk czy Naomi Osaka. W potencjalnej walce o finał, Polka być może trafi na: Mirrę Andriejewę, Clarę Tauson, Victorię Mboko, Lindę Noskovą czy Qinwen Zheng.

Trzeba przyznać, że losowanie drabinki dla Igi Świątek nie było zbyt łaskawe. Nie ukrywają tego eksperci portalu puntodebreak.com. Co prawda postrzegają oni 24-latkę jako jedną z faworytek do końcowego triumfu, ale jednocześnie nie bagatelizują jej przeciwniczek.

"Świątek ma przed sobą trudną drogę" - czytamy w tytule. "Jest zdecydowaną faworytką. Polka może zbliżyć się do pierwszego miejsca w rankingu pod nieobecność Aryny Sabalenki, ale czeka ją zacięta rywalizacja" - dodano. W kolejnych akapitach przeanalizowano tenisistki, które mogą spotkać się z naszą zawodniczką w poszczególnych rundach.

"W swoich pierwszych meczach w Pekinie nie będzie mogła się zrelaksować. Putincewa, Kalinska, Navarro czy Samsonowa mogą stanowić dla niej trudne przeszkody do pokonania, jeśli nie zagra najlepiej, a w ćwierćfinale czeka ją potencjalny mecz z Pegulą lub Osaką, który byłby trudnym sprawdzianem" - podsumowano. Po drugiej stronie drabinki znalazły się m.in. Amanda Anisimova, Jelena Rybakina czy Coco Gauff. W Pekinie zabraknie Aryny Sabalenki. Dla Świątek to wielka szansa, aby zniwelować starty do Białorusinki, która zasiada na fotelu liderki rankingu WTA.

Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek Al Bello AFP

Iga Świątek AHN YOUNG-JOON East News