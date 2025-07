Wymiar zwycięstwa był równie zaskakujący. Iga Świątek, jak już doszła do finału, w starciu z Amandą Anisimovą była faworytką, mimo że ta w półfinale pokonała Arynę Sabalenkę. Wynik 6:0, 6:0 był więc dość szokujący . Takiego w finale Wimbledonu w erze open nie było jeszcze nigdy.

Po zwycięstwie Iga Świątek zaczęła szaleć z radości. Pobiegła do swojego zespołu oraz do swojej rodziny, aby razem z nimi spędzić pierwsze chwile po historycznym sukcesie.

Iga Świątek zrobiła jednak jeszcze coś. Wykonała gest, który przykuł uwagę mediów na całym świecie. Zauważyła go m.in. madrycka "Marca" czy portal thetennisgazette.com. Właśnie na jego łamach pojawiła się również odpowiedź, której udzieliła sama Polka.

Chodzi o złapanie za telefon i spędzenie z nim kilku chwil . Teoretycznie jest to bardzo osobisty przedmiot i Iga Świątek mogłaby stwierdzić, że jest to sprawa prywatna. Tym razem Polka postanowiła jednak zdradzić, jakie jest rozwiązanie tej zagadki.

- Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale sprawdzałam moją przemowę. Było naprawdę bardzo dużo emocji. Dobrze jest mieć to zapisane - zdradziła Iga Świątek. To jednak nie koniec.