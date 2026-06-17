Dzika karta wyrzuciła Świątek z Wimbledonu. Dziewięć miesięcy po urodzeniu dziecka

Historia Mai Chwalińskiej i tego, co Polka zrobiła w Roland Garros będzie prawdopodobnie wspominana przez kibiców przez długie lata. Dokładnie tak dzieje wciąż w przypadku Emmy Raducanu, która zszokowała świat podczas US Open 2021. Wówczas zakończyło się triumfem.

Maja przegrała w finale z Mirrą Andriejewą, ale pokazała przepiękny styl, którym zachwyciła kibiców. Dzięki temu rozpoczęła się walka o przyznanie Polce dzikiej karty do kolejnego turnieju rangi Wielkiego Szlema, a więc Wimbledonu. Ta oficjalnie zakończyła się we wtorek 16 czerwca.

Switolina zatrzymała Świątek. Grała z dziką kartą

Organizatorzy ogłosili, że Chwalińska dziką kartę otrzymała i zagra w drabince głównej. Historia zna przypadki, gdy dzikie karty triumfowały na londyńskiej trawie. W singlu zdarzyło się to tylko raz - w 2001 roku, gdy wygrał Goran Ivanisević. U pań coś takiego się nie wydarzyło.

O krok od tego była jedna w 2023 roku Elina Switolina. Ukrainka wracała do tenisa po urodzeniu dziecka. Dziewięć miesięcy wcześniej - w październiku 2022 roku na świat przyszła córka Skai Monfils. Gdy pobierano ranking na listy wstępu do Wimbledonu Switolina plasowała się w szóstej setce rankingu WTA.

Taki wynik nie dawał jej oczywiście prawa startu w kwalifikacjach, a co dopiero mówić o turnieju głównym. Ukrainka wracająca do gry na Roland Garros zaprezentowała się jednak bardzo dobrze. Dotarła aż do ćwierćfinału, a taki wynik pozwolił jej na skok w rankingu aż do pierwszej setki.

To w połączeniu z półfinałem w 2019 roku na Wimbledonie skłoniło angielskich organizatorów do wręczenia jej dzikiej karty do turnieju głównego. Ukrainka pokazała, że wraca do dobrej formy, ale problemów na drodze do fazy play-off nie brakowało. Ostatecznie dotarła do ćwierćfinału.

Tam po drugiej stronie siatki stała rozstawiona z numerem jeden Iga Świątek. Faworytką była oczywiście Polka, ale Switolina pokazała, że w kwestii gry na trawie Iga musi się jeszcze sporo nauczyć. Pierwszego seta wygrała właśnie Ukrainka. Wynik 7:5 wskazuje jednak na to, że emocji nie zabrakło.

Podobnie było w drugiej partii. Ta zakończyła się dopiero na tie-breaku. Tym razem w kluczowych momentach więcej zimnej krwi zachowała Iga. Polka wygrała 7:5 i doprowadziła do trzeciego - decydującego seta. Ten był już jednostronny. Switolina wygrała 6:2 i awansowała do półfinału. Ten przegrała z przyszłą mistrzynią - Marketą Vondrusovą.

W ostatnich latach na Wimbledonie to najlepszy wynik, jaki osiągnęła dzika karta wśród pań. Bez wątpienia Maja Chwalińska chce przynajmniej wyrównać wynik Switoliny. Techniczna, momentami magiczna, gra Polki pasuje do kortów trawiastych. Do pełnego asortymentu potrzebnego do gry na tej nawierzchni Mai brakuje tylko potężnego serwisu.

Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Tak Polka przyjęła decyzję. PSNEWZ/SIPA East News





Noah Lyles z rekordem świata w biegu na 150 metrów w mityngu w Ostrawie Polsat Sport