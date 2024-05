Dziennikarze za granicą nie mają wątpliwości. To była zemsta Świątek

Finał turnieju w Madrycie pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką był jednym z najlepszych spotkań kobiecego tenisa w tym sezonie, może nawet najlepszym. Trudno znaleźć słowa, które potrafiłyby dobrze oddać to, co działo się na korcie w stolicy Hiszpanii w starciu dwóch najlepszych tenisistek rankingu WTA. W światowych mediach, szeroko rozpisujących się o finale, dominowało słowo "zemsta". Bo i była to w pewnym sensie zemsta Świątek za porażkę sprzed roku.