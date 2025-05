Dziennikarz docisnął Świątek w Paryżu. Iga nie miała wyjścia i potwierdziła

Iga Świątek arbitralnie: Moje stanowisko się nie zmieniło

Dziś nie jest liderką rankingu, nie jest nawet w najlepszej trójce, niemniej piąta pozycja nadal czyni z niej jedną z faworytek do końcowego triumfu . Poza tym to właśnie nazwisko naszej gwiazdy widnieje na specjalnych tablicach, na zewnętrznej elewacji, pod kopułą dachu. W ciągu dat 2020-2025 imię i nazwisko raszynianki, jako triumfatorki tego turnieju, pojawia się czterokrotnie. Przedzielone jest tylko jednym, wszak w 2021 roku swoją chwilę chwały we Francji miała Czeszka Barbora Krejcikova .

- Co roku o tym rozmawiamy - zaczęła Polka, by już w kolejnym zdaniu położyć na stole swoją optykę. - Moje stanowisko się nie zmieniło. Lubię grać w ciągu dnia, więc cieszę się, że swój mecz skończyłam i mogę mieć dłuższy odpoczynek. Ale z drugiej strony, owszem, ludzie po prostu próbują szukać różnych kwestii. I można to trochę znaleźć w harmonogramie, można nas cały czas o to pytać, ale szczerze mówiąc, moje odpowiedzi się nie zmienią. Mi to nie przeszkadza - zaznaczyła.

Świątek poznała porę drugiego meczu. Zostaje w sesji dziennej

Rzeczywiście, przed rokiem dziennikarze chcieli usłyszeć, co w tym temacie ma do powiedzenia obrończyni tytułu. I już wtedy Świątek dość jednoznacznie nakreśliła swoją optykę. - Przykro mi to mówić, ale nie obchodzi mnie to, bo szczerze mówiąc skupiam się tylko na swoich meczach. A lubię grać w ciągu dnia i jest mi z tym wygodnie. Szczerze mówiąc, jest to dla mnie jakiś priorytet. Miałam lata w karierze, kiedy wszystko mogło wytrącić mnie z rytmu i wtedy nie mogłam zasnąć. Ciężko pracowałam, żeby móc po prostu odpocząć i nie stresować się zbytnio poprzedniego dnia. Więc dla mnie to naprawdę ważne. Mam wrażenie, że ciała każdego z nas są bardziej gotowe na szczyt aktywności w ciągu dnia, ponieważ większość z was również pracuje w ciągu dnia, jak większość populacji - przekonywała Polka. Z argumentami, po które wtedy sięgnęła, trudno było się nie zgodzić.