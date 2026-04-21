Dyrektorka WTA Madryt ws. decyzji Świątek. Jasne stanowisko. "Marzyła całe życie"

Iga Świątek 2 kwietnia ogłosiła nazwisko nowego trenera. Został nim Francisco Roig, który przez 17 lat (2005-2022) pracował w sztabie szkoleniowym Rafaela Nadala. Ostatnio pracował z Matteo Berrettinim, Emmą Raducanu czy Giovannim Mpetshim Perricardem. Hiszpański trener poprowadził Raszyniankę już w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Nasza rodaczka zaczęła od 1/8 finału, pokonała tam Laurę Siegemund, ale zatrzymała się na ćwierćfinale. Mimo wygrania pierwszego seta przeciwko Mirrze Andriejewej po raz pierwszy od lat pozwoliła na negatywne odwrócenie losów meczu na mączce.

To jednak była dopiero pierwsza wspólna impreza. Przed Świątek ważniejsze cele - "tysięczniki" w Madrycie, Rzymie i wielkoszlemowy Roland Garros. Głos na temat ich współpracy zabrała współdyrektorka Mutua Madrid Open Garbiñe Muguruza (od tego roku odpowiada za żeńską część turnieju). To był jeden z tematów rozmowy 32-latki z Joanem Solsoną z "Marki".

Myślę, że Świątek podjęła właściwą decyzję, zatrudniając Roiga. To było dla niej orzeźwiające

Muguruza: "Iga Świątek przyjedzie na WTA Madryt bardzo zmotywowana"

W pierwszej części miesiąca widzieliśmy regularnie posty Rafa Nadal Academy pokazujące treningi Polki z Roigem oraz 22-krotnym triumfatorem Szlemów. Według Muguruzy jego obecność była inspiracją, a porady prawdziwym drogowskazem.

- Całe życie marzyła o tym, żeby uczyć się od Nadala, żeby być blisko niego. To, że może liczyć na Rafaela i jego zespół, to dla niej prawdziwy zastrzyk motywacji i energii - podkreśliła.

Przyznała jeszcze, w jakim stanie spodziewa się zobaczyć Świątek na stołecznych kortach Caja Magica. - Przyjeżdża do Madrytu bardzo zmotywowana. Świadomość, że jest się dobrze przygotowanym, dodaje pewności siebie - zakończyła.

W pierwszej rundzie 24-latka ma tzw. wolny los. Wejdzie do gry w drugiej - w czwartek 23 kwietnia. Po drugiej stronie siatki stanie Daria Kasatkina albo zawodniczka z kwalifikacji.

Iga Świątek

Francisco Roig był trenerem Nadala w latach 2005 - 2022

Garbine Muguruza

