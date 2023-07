Yanina Wickmayer, która jest wciąż w turnieju singlowym, gra jeszcze mecze deblowe i ma zaległości, więc gdybyśmy ryzykowali i trzymali Igę do końca, doszłoby do kuriozalnej sytuacji, w której Wickmayer lub Noskova miałyby do rozegrania w sobotę trzy albo cztery mecze. Jest to wbrew regulaminowi WTA, przez co supervisor był zmuszony odwołać mecz Igi.

~ Mariusz Fyrstenberg