Dwie wiadomości ws. powrotu Świątek. Jedna może niepokoić

15 kwietnia Iga Świątek wraca na kort po blisko miesięcznej przerwie. Po przegranej w Miami z Magdą Linette Polka zmieniła szkoleniowca, Wima Fissette'a zastąpił Francisco Roig, i poleciała na Majorkę, by tam trenować i jak najlepiej przygotować się do sezonu na kortach ziemnych. Był z nią tylko Roig, ale i wielki Rafael Nadal.

Obawy związane z powrotem Igi Świątek

Mimo tak mocnych nazwisk wielu ekspertów wciąż ma duże wątpliwości co do tego, czy Świątek poradzi sobie z jednym z większych kryzysów w swojej karierze. Ich podstawowy argument jest taki, że Polka ma problem z mentalem, a nie z graniem w tenisa. Dodają, że dotychczasowe przygody trenerskie Roiga nie były udane. Wyjątkiem była drugoplanowa rola u Nadala.

Wątpliwości nie ma komentator Polsatu Sport Dawid Olejniczak. - Według mnie będzie lepiej. Nie wiem tylko, czy już w Stuttgarcie. Bo oczywiście liczymy na znaczący wzrost formy, na to, że to będzie Iga razy dwa. A ja myślę, że to raczej będzie proces, że tę Igę razy dwa, to zobaczymy dopiero na turnieju Rolanda Garrosa - przekonuje Olejniczak.

Determinacja Nadala. Chodzi mu o jedno

Oczywiście zdanie o tym, że w Stuttgarcie nie powinniśmy się szykować na przełom może trochę niepokoić. Z drugiej strony ta dłuższa perspektywa wygląda obiecująco. - Według mnie dużo zmienia zaangażowanie Nadala. Przyznam, że sam chętnie bym posłuchał, co ma do powiedzenia. Ten jego filmik z Igą, gdzie udzielał jej rad, robi wrażenie. I to może mieć wpływ na jej granie, naprawdę fajnie to wyglądało - ocenia ekspert.

Zdaniem Olejniczaka Nadal będzie wyjątkowo zdeterminowany, by postawić Świątek na nogi. - Dla niego, to, że Iga tam jest i trenuje, to jest bardzo duża reklama. To w końcu jedna z najlepszych zawodniczek na świecie, która przez bardzo długi czas był też jedynką. Ostatnio jej nie szło, ale jeśli wróci na top dzięki Nadalowi i jego akademii, to więcej już Hiszpanowi nie trzeba.

Schody zaczną się później. Tak Świątek zagra w Stuttgarcie

Akademia Nadala jeszcze nie ma takiej renomy, jak Floryda, gdzie wielu tenisistów ma swoje bazy i tam szykuje się do najważniejszych gier. - Odrodzenie Świątek może wiele zmienić. Dla mnie już teraz nie ulega wątpliwości, że ta Majorka jest świetnym miejscem. Tam zawodnik ma wszystko pod nosem. Piękne miejsce, kapitalna pogoda, hotele, restauracje i korty, na których zawsze ktoś jest. Dla Igi na pewno lepiej, że trenuje tam, gdzie są inni ludzie, gdzie cały czas coś się dzieje, niż jakby miała odbijać w Raszynie, gdzie to wygląda trochę inaczej - zauważa Olejniczak.

Wracamy jednak na ziemię, czyli do Stuttgartu. Olejniczak tonuje nastroje, pomimo iż kolejne ujęcia z treningów Świątek w Niemczech robią wrażenie. Podobnie jak jej treningowa wygrana z Paulą Badosą. - Nie analizowałem tego jakoś bardzo szczegółowo, ale nie wyciągałbym z tego daleko idących wniosków. Pierwszy mecz z Siegemund lub Tomową powinien być wygrany. Schody zaczną się później, bo możliwe są pojedynki z Rybakiną i Gauff, które są wyżej w rankingu. Jak rozważałem, czy Iga przyjedzie na Billie Jean King Cup i myślałem o jej ewentualnych pojedynkach ze Switoliną czy Kostiuk, to nie obstawiałem jej wygranych w ciemno.

Sergi Cardona otwiera wynik meczu Athletic Club - Villarreal CF. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports