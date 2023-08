Dwie twarze Świątek przeciw Vondrousovej. Polka wprost o wielkiej zmianie

Iga Świątek od czasu swej gry na Wimbledonie w pełni poświęciła się turniejom rozgrywanym na nawierzchni twardej - najpierw zatriumfowała w Warszawie, potem doszła do półfinału zawodów w kanadyjskim Montrealu, a w końcu przystąpiła do rywalizacji w Cincinnati .

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Qinwen Zheng 2:1 Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

WTA Cincinnati. Iga Świątek po meczu z Marketą Vondrousovą:

Polka usłyszała również pytanie o to, co wydarzyło się w jej głowie między setami, że aż tak "odjechała" potem Vondrousovej. "Byłam bardziej skupiona, przyjrzałam się temu, co u mnie działało i co powinnam dalej grać. W drugim secie wiedziałam już lepiej, co robić" - dodała, podkreślając na koniec, że niezmiennie dziękuje kibicom za gorące wsparcie z trybun.