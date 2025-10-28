Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwie godziny po losowaniu WTA Finals ogłosili ws. Świątek. Zapadła ostateczna decyzja

Dziś odbyło się losowanie grup WTA Finals. Swoje rywalki poznała m.in. Iga Świątek. Nasza reprezentantka zmierzy się z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną oraz Madison Keys. Podczas imprezy dla najlepszych zawodniczek sezonu panuje zwyczaj, że tenisistka z pierwszego koszyka rozpocznie zmagania od starcia z tą z ostatniego. Kobieca organizacja potwierdziła te założenia. Świątek zagra zatem najpierw z Keys. Podano już plany gier na sobotę i niedzielę. Wiemy, kiedy dojdzie do potyczki Igi z Madison.

Iga Świątek poznała datę pierwszego spotkania podczas WTA Finals 2025
Iga Świątek poznała datę pierwszego spotkania podczas WTA Finals 2025Jean CatuffeAFP

Najlepsze zawodniczki sezonu 2025 powoli meldują się w Rijadzie. Od kilku dni w tej arabskiej lokalizacji przebywa już Iga Świątek. Wczoraj miała okazję przetestować główną arenę podczas sparingu z Amandą Anisimovą. Dla naszej reprezentantki będzie to piąty z rzędu start w WTA Finals. Takim samym osiągnięciem może się poszczycić Aryna Sabalenka.

    Obie tenisistki nie mogły trafić do tej samej grupy podczas dzisiejszego losowania, bowiem znalazły się w jednym koszyku. Białorusince przydzielono Coco Gauff, Jessicę Pegulę oraz Jasmine Paolini. Z kolei Polce dorzucono wspomnianą już Amandę Anisimovą, a także Jelenę Rybakinę i Madison Keys.

    Podczas WTA Finals panuje zwyczaj, że w pierwszej kolejce fazy grupowej zawodniczki z najwyższego koszyka mierzą się z tenisistkami z ostatniego, a te z drugiego - z tymi z trzeciego. W związku z tym można było przypuszczać, że Iga Świątek zagra na "dzień dobry" z Madison Keys, a Aryna Sabalenka - z Jasmine Paolini. Dwie godziny po losowaniu organizatorzy ostatecznie potwierdzili te przypuszczenia. podając na stronie WTA oficjalne plany gier na sobotę oraz niedzielę.

      WTA Finals: Ogłoszono plan gier na pierwszą kolejkę fazy grupowej

      Polkę zobaczymy na głównej arenie już 1 listopada, czyli podczas pierwszego dnia zmagań. Sobotnie rozgrywki wystartują o godz. 13:30 czasu polskiego, od deblowego starcia: Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Demi Schuurs. Nie przed godz. 16:00 na korcie zjawią się Iga Świątek oraz Madison Keys. Po ich spotkaniu zostanie rozegrany mecz Amandy Anisimovej z Jeleną Rybakiną. Dzień zakończy się pojedynkiem pomiędzy duetami Weronika Kudiermietowa/Elise Mertens i Su-Wei Hsieh - Jelena Ostapenko.

      Dzień później, czyli 2 listopada, zobaczymy rywalizację w grupie Białorusinki. Niedzielne zmagania rozpoczną się o godz. 13:00 czasu polskiego, od pojedynku deblowego: Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe - Mirra Andriejewa/Diana Sznajder. Następnie nie przed godz. 15:00 dojdzie do potyczki Aryny Sabalenki z Jasmine Paolini. Tuż po tym spotkaniu, ale nie przed godz. 16:30, zobaczymy starcie Coco Gauff z Jessicą Pegulą. Wszystko zamknie mecz gry podwójnej: Katerina Siniakova/Taylor Townsend - Timea Babos/Luisa Stefani.

      Turniej WTA Finals zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań będzie można znaleźć TUTAJ.

