Dwie godziny po losowaniu WTA Finals ogłosili ws. Świątek. Zapadła ostateczna decyzja

Najlepsze zawodniczki sezonu 2025 powoli meldują się w Rijadzie. Od kilku dni w tej arabskiej lokalizacji przebywa już Iga Świątek. Wczoraj miała okazję przetestować główną arenę podczas sparingu z Amandą Anisimovą. Dla naszej reprezentantki będzie to piąty z rzędu start w WTA Finals. Takim samym osiągnięciem może się poszczycić Aryna Sabalenka.

Obie tenisistki nie mogły trafić do tej samej grupy podczas dzisiejszego losowania, bowiem znalazły się w jednym koszyku. Białorusince przydzielono Coco Gauff, Jessicę Pegulę oraz Jasmine Paolini. Z kolei Polce dorzucono wspomnianą już Amandę Anisimovą, a także Jelenę Rybakinę i Madison Keys.

Podczas WTA Finals panuje zwyczaj, że w pierwszej kolejce fazy grupowej zawodniczki z najwyższego koszyka mierzą się z tenisistkami z ostatniego, a te z drugiego - z tymi z trzeciego. W związku z tym można było przypuszczać, że Iga Świątek zagra na "dzień dobry" z Madison Keys, a Aryna Sabalenka - z Jasmine Paolini. Dwie godziny po losowaniu organizatorzy ostatecznie potwierdzili te przypuszczenia. podając na stronie WTA oficjalne plany gier na sobotę oraz niedzielę.

WTA Finals: Ogłoszono plan gier na pierwszą kolejkę fazy grupowej

Polkę zobaczymy na głównej arenie już 1 listopada, czyli podczas pierwszego dnia zmagań. Sobotnie rozgrywki wystartują o godz. 13:30 czasu polskiego, od deblowego starcia: Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Demi Schuurs. Nie przed godz. 16:00 na korcie zjawią się Iga Świątek oraz Madison Keys. Po ich spotkaniu zostanie rozegrany mecz Amandy Anisimovej z Jeleną Rybakiną. Dzień zakończy się pojedynkiem pomiędzy duetami Weronika Kudiermietowa/Elise Mertens i Su-Wei Hsieh - Jelena Ostapenko.

Dzień później, czyli 2 listopada, zobaczymy rywalizację w grupie Białorusinki. Niedzielne zmagania rozpoczną się o godz. 13:00 czasu polskiego, od pojedynku deblowego: Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe - Mirra Andriejewa/Diana Sznajder. Następnie nie przed godz. 15:00 dojdzie do potyczki Aryny Sabalenki z Jasmine Paolini. Tuż po tym spotkaniu, ale nie przed godz. 16:30, zobaczymy starcie Coco Gauff z Jessicą Pegulą. Wszystko zamknie mecz gry podwójnej: Katerina Siniakova/Taylor Townsend - Timea Babos/Luisa Stefani.

Turniej WTA Finals zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań będzie można znaleźć TUTAJ.

Madison keys Minas Panagiotakis AFP

Amanda Anisimova TIMOTHY A. CLARY AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP