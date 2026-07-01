Dwa walkowery dla Igi Świątek i szybki awans. Rywalka Polki przeszła piekło

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Karolina Pliskova to jedyna tenisistka, która Idze Świątek oddała walkowerem dwa spotkania. A wszystkie trzy konfrontacje na korcie zakończyła porażką. Teraz staną naprzeciw siebie w Wimbledonie. Czy Czeszka zdoła przerwać fatalną dla siebie passę? - Ludzie mówią, że Iga nie odnosi już takich sukcesów jak kiedyś. Ale przecież nadal jest w czołowej piątce świata - zawraca uwagę Pliskova w rozmowie z Polsatem Sport.

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Iga Świątek Henry NichollsAFP

Latem 2017 roku Karolina Pliskova przez osiem tygodniu zasiadała na szczycie rankingu WTA. Była pierwszą w historii tenisistką reprezentującą Czechy, która zawędrowała tak wysoko. Osiągnęła fazę półfinału we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych, co czyni z niej jedną z najbardziej wszechstronnych zawodniczek ostatnich lat.

W finale Wielkiego Szlema oglądaliśmy ją dwukrotnie. Grała o tytuł w US Open (2016) i na kortach Wimbledonu (2021). Teraz wraca do Londynu, mając za sobą kontuzję, z którą zmagała się przez półtora roku.

Karolina Pliskova oddała Idze Świątek dwa mecze walkowerem. Na korcie nie było lepiej. Polka wygrała wszystko

W I rundzie trwającego Wimbledonu czeska zawodniczka pokonała we wtorek Terezę Valentovą 6:3, 6:4. Do turnieju najwyższej rangi wraca po dwuletniej przerwie. To efekt skomplikowanej kontuzji stawu skokowego.

Pliskova doznała urazu w sierpniu 2024 roku. Przeszła masywną rekonstrukcję uszkodzonych struktur. Noga nie goiła się jednak tak, jak oczekiwali lekarze. Konieczna była ponowna interwencja chirurgiczna.

Rozbrat z tenisem trwał blisko półtora roku. Pliskova wróciła do gry dopiero w tym sezonie. Mozolnie odbudowuje pozycję rankingową. W ciągu sześciu miesięcy z 1057. miejsca awansowała na 73. lokatę.

W czwartek zmierzy się z Igą Świątek w II rundzie Wimbledonu. Bilans dotychczasowych potyczek z Polką ma fatalny: 0-3. W pamięci zapadł nam szczególnie finał Italian Open z 2021 roku - Raszynianka rozbiła tam rywalkę 6:0, 6:0.

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Co ciekawe, Pliskova pozostaje jedyną tenisistką, która oddała Idze dwa mecze walkowerem. W obu przypadkach miało to miejsce w turniejach na Bliskim Wschodzie. W Dubaju (ćwierćfinał, 2023) powodem była infekcja wirusowa i gorączka, z kolei rok później w Dausze (półfinał) - uraz przeciążeniowy pleców.

Świątek awansowała do kolejnej fazy bez gry, ale spotkań oddanych walkowerem WTA nie uwzględnia w oficjalnych bilansach.

- Iga Świątek to świetna zawodniczka, zawsze mnie pokonywała, więc będzie to dla mnie bardzo trudne spotkanie. Osiągnęła niesamowite rzeczy w swojej karierze. Może nie jest obecnie w najwyższej formie. Ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów jak kiedyś. Ale przecież nadal jest w czołowej piątce świata, co jest ogromnym osiągnięciem - mówi 34-letnia Pliskova w rozmowie z Polsatem Sport.

- Wygrała Wimbledon w zeszłym roku, więc zdecydowanie nadal jest jedną z faworytek - dodaje. - W porównaniu z jej najlepszym okresem, kiedy wygrywała wszystko i potrafiła mnie pokonać 6:0, 6:0, może nie jest teraz na tym poziomie. Ale oczywiście zagra swój tenis, a ja będę musiała dać z siebie wszystko.

Mecz II rundy Świątek - Pliskova odbędzie się w czwartek. Początek nie przed godziną 12:00 Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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Kobieta w sportowej białej koszulce z logo marki Adidas stoi na tle zielonego kortu tenisowego, z wyrazem skupienia na twarzy.
Karolina PliskovaOWEN HAMMOND/Nur PhotoAFP
Karolina Pliskova
Karolina PliskovaNoushad ThekkayilAFP
Zawodniczka tenisa w białej sportowej koszulce i czapeczce, okazująca intensywne emocje, z ręką przy twarzy, trzymając w drugiej ręce plastikowy woreczek.
Iga ŚwiątekMAJA SMIEJKOWSKAEast News


Iga Świątek - Karolina Pliskova (2-0) Skrót meczu. WIDEOAssociated Press© 2023 Associated Press

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