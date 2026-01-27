Dwa sety z Rybakiną, a potem zaczął się dramat dla Świątek. Nie mogła dokończyć tamtego starcia
Jedną z zawodniczek, z którą Iga Świątek prowadzi najbardziej zaciętą rywalizację jeśli mowa o bezpośrednich starciach, jest Jelena Rybakina - do końca sezonu 2025 obie panie spotkały się na placu gry w trakcie profesjonalnej kariery jedenaście razy i niewielką przewagę zdobyła tu Raszynianka, triumfując w sześciu spotkaniach. Był jednak taki czas, w którym to reprezentantka Kazachstanu dominowała na korcie, a najbardziej dramatycznym wyrazem tego była dla Świątek potyczka z Rzymu z 2023 roku.
Na początku listopada 2025 roku Iga Świątek doznała porażki z Jeleną Rybakiną na prestiżowych WTA Finals - mimo triumfu 6:3 w pierwszym secie Kazaszka zdołała odwrócić losy rywalizacji i wygrać dwie kolejne odsłony bardzo gładko, bo 6:1, 6:0.
Mimo wszystko Raszynianka dalej utrzymała dobry ze swej perspektywy bilans w potyczkach z Rybakiną - w jedenastu spotkaniach z nią triumfowała w ogólnym rozrachunku sześciokrotnie. Był jednak taki czas, w którym to urodzona w Moskwie sportsmenka dominowała nad Polką.
Pechowy zwrot w meczu Świątek. W 2023 roku Rybakina zatriumfowała nad nią po kreczu
Mowa o sezonie 2023 - wówczas to Jelena Rybakina najpierw ograła Świątek na Australian Open 6:4, 6:4 w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju, a następnie, w marcu, pokonała rywalkę również w półfinale zawodów w Indian Wells.
W maju tour przeniósł się tymczasem do Rzymu i tam drogi obu tenisistek przecięły się w ćwierćfinale. Mecz zaczął się nie tylko dobrze dla Igi Świątek, ale też... dosyć zabawnie, bowiem w trakcie pierwszego gema grę trzeba było na moment przerwać gdyż... ktoś zadzwonił na niewyciszony telefon czołowej rakiety globu i ta musiała interweniować:
Ostatecznie nie zbiło to jednak reprezentantki Polski z tropu - pierwszy set wygrała dość pewnie 6:2, ale potem zaczęły się schody. W secie drugim Rybakina pokazała wielki hart ducha i "odgryzła się" rywalce - doszło do tie-breaka, a w nim starsza z zawodniczek zatriumfowała 7-3.
Wszystko miało rozstrzygnąć się więc w secie trzecim - a tymczasem tuż przed jego rozpoczęciem Iga Świątek zasygnalizowała konieczność interwencji medycznej. Ostatecznie wróciła do gry z bandażem założonym na prawe udo, natomiast widać było, że doskwiera jej nieco poważniejszy uraz.
Mimo to z dużym zacięciem wciąż dotrzymywała kroku oponentce - a wręcz to właśnie Rybakina była zmuszona gonić wynik. Przy stanie 2:2 Raszynianka musiała jednak ostatecznie powiedzieć "pas" - a tym samym przeciwniczka zatriumfowała nad nią po raz trzeci z rzędu.
Zła passa w meczach z Kazaszką została ostatecznie przerwana w lutym 2024 roku na zawodach w Dosze, a w przyszłości też i Świątek doczekała się zdominowania Rybakiny - wygrała z nią cztery razy z rzędu w 2025 roku i wszystko zostało tu przerwane dopiero przez wspominane już WTA Finals.