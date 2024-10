Dwa sety w meczu mistrzyni olimpijskiej i koniec. Kluczowe wieści dla Igi Świątek

Qinwen Zheng sięgnęła po trzeci tytuł w tym sezonie. Mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała w finale turnieju w Tokio Sofię Kenin. Mimo że Chinka wygrała w dwóch setach, to wcale nie był dla niej łatwy mecz. Amerykanka stawiała bowiem silny opór. Ostatecznie to Zheng cieszyła się z historycznego triumfu, nie tylko dla siebie, ale i dla całego swojego kraju. Co ciekawe ten wynik jest także bardzo ważną wiadomością dla Igi Świątek.