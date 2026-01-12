Dwa razy 0:7 Świątek. A nie to bolało najmocniej. Celt wyjaśnił łzy Igi

United Cup już za nami, Polska pierwszy raz z trofeum za zwycięstwo, a mimo wszystko w tenisowym środowisku jest duża niepewność przed Australian Open. Z jednej strony radość, że Hubert Hurkacz tak szybko znalazł się w świetnej dyspozycji po blisko 7-miesięcznej przerwie, spowodowanej kontuzją oraz artroskopią kolana. A z drugiej - kolejnymi dwoma porażkami Igi Świątek z zawodniczkami ze ścisłej światowej czołówki.

Bo te porażki mogą budzić niepokój, tak jak niepokój budziły niektóre spotkania w poprzednim sezonie. Tym absolutnie wyjątkowym, bo przecież nikt chyba nie zakładał, że Polka może zdobyć tytuł na Wimbledonie kosztem tego na French Open. Ale były też słabsze chwile, zwłaszcza w starciach z rywalkami ze ścisłej czołówki. I wysoko przegrane sety czy mecze, m.in. 0:6 z Madison Keys, Aryną Sabalenką, Emmą Navarro czy Jeleną Rybakiną.

Z Kazaszką Iga akurat wygrała cztery raz z rzędu, ale to ich ostatnie rankingowe starcie w Rijadzie padło łupem Rybakiny. Mimo że Iga, po kapitalnej grze, wygrała pierwszą partię. A na końcu przegrała dziewięć gemów pod rząd. I takie słabsze momenty miała też i teraz w Sydney. Tak w spotkaniach z Coco Gauff, jak i z Belindą Bencic, była gorsza w siedmiu kolejnych gemach. To one decydowały o porażkach.

Najdziwniejsza była jednak sytuacja z trzeciego spotkania, w ćwierćfinale z Australią. Iga prowadziła z Mayą Joint 2:1, właśnie ją przełamała. Usiadła na ławce, rozpłakała się. I nie było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Czy coś się stało? Raczej nie, bo wróciła na kort i rozbiła rywalkę. Właśnie do tej sytuacji, ale też i przegranych meczów, wrócili w programie Break Point red. Marek Furjan oraz kapitan reprezentacji Polski w BJK Cup Dawid Celt.

Dlaczego Iga Świątek płakała podczas meczu z Australijką? Jest coś, czego Iga Świątek jeszcze nie znalazła

Obaj podkreślali, że Iga wciąż ma ten sam problem - gdy pojawiają się turbulencje, a rywalki są w stanie wytrzymać tempo gry Polki, Iga stara się jeszcze bardziej zwiększyć siłę. I wpada w pułapkę, zaczyna popełniać błędy. - To jest niepokojące, że nie potrafi zawrócić. Na razie nie znalazła odpowiedzi. Bardzo dużo jest u niej napięcia i z każdym kolejnym rokiem będzie coraz trudniej. Może to się zmienić, nie mówię, że tak się nie stanie. Ale zasięg jest coraz krótszy. Z Rybakiną czy Bencic był dobry set, z Gauff powrót z 1:4 do 4:4 - mówił Celt.

Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztuka Polsat Sport

Jego zdaniem Iga płaci cenę za lata stresu, napięcia i oczekiwań względem jej osoby. A być może jej samej względem siebie. - Ma tenis obarczony dużą energetyką. Wszystko robi na maksa, głowa musi być w to mocno zaangażowana - opowiadał mąż Agnieszki Radwańskiej w "Break Poincie". I zaznaczył, że liczył na odpoczynek między starym sezonem a nowym, a tymczasem napięcie wróciło. - Przykładem jest ten moment ze spotkania z Mayą Joint.

Ludzie pisali dziwne scenariusze, o możliwej kontuzji. A moim zdaniem zeszło z niej po prostu przedmeczowe napięcie, ogólny stres. Właśnie po tym trzecim gemie

- mówił kapitan polskiej drużyny kobiecej. A on miał dość często kontakt z Igą w podobnych sytuacjach na meczach Biało-Czerwonych.

Tu wtrącił się Marek Furjan - i z jego zdaniem zgodzi się zapewne wiele osób. Bo dla ludzi spoza świata zawodowego sportu takie zachowanie jest co najmniej dziwne. - Jako niesportowiec nie umiem tego zrozumieć. Patrzę jako widz na tenisistki i nie widzę takich reakcji u innych. Inaczej reagują, Sabalenka rzuci rakietą, przeklnie... - mówił Furjan, a tu nagle wtrącił się Celt: - Walnie drina.

Furjan kontynuował opowiadanie, jak to widzi ze swojej perspektywy: - Takie reakcje nie zdarzają się innym, a przecież też jest ciężar, presja, punkty, pieniądze. Czy to, Dawid, kwestia indywidualna? Nie widziałem, by przy prowadzeniu 2:1 Alcaraz czy Sinner zachowywali się podobnie, to jednak nie jest 0:3. A tu czołowy tenisista świata dobrze wchodzi w mecz i jest taka sytuacja - mówił.

Iga Świątek i kapitan reprezentacji Polski - Dawid Celt Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Celt: - Myślę, że tu nie chodzi o Mayę Joint. To jest ogólne napięcie u Igi. Nowy sezon, Australia, ale z całym szacunkiem dla Mayi: Iga podeszła do tego, że musi wygrać, bo narzuciła sobie ciężar za całą drużynę, odpowiedzialność za zespół. To nie jest nic złego. Częściej zdarza się, że zawodnicy rozładowują te emocje rzucając rakietami czy wyzywając w kierunku zespołu. Idze to się zdarza rzadko, ale zdarza. Nic nadzwyczajnego - uspokajał kapitan polskiej kadry.

I zaznaczał, że "Iga taka po prostu jest". - Wiele razy rozmawiałem z osobami z jej otoczenia ws. tego napięcia, znalezienie balansu. I dostawałem odpowiedź, że ona nie umie inaczej. Bo robi wszystko na 110 procent. A gdyby robiła inaczej, to pewnie by tego nie osiągnęła.

Celt zakończył wątek tak: - To dało jej sławę, splendor, ale niesie ogromny koszt. I teraz cały ambaras polega na tym, że musi znaleźć więcej balansu. By wydłużyć swoje dobre granie.

W środę Igę znów zobaczymy w akcji - w pokazowym turnieju "1 Point Slam" na Rod Laver Arenie. A od niedzieli zaczną się już zmagania związane z Australian Open.

Iga Świątek Rex Features/East News East News

Dawid Celt ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News