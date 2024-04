Iga Świątek , choć w marcu przegrała z reprezentantką Rosji Jekateriną Aleksandrową 4:6, 2:6 w 1/8 finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Miami, może jednak mieć powody do zadowolenia. Mijają dokładnie dwa lata, odkąd podopieczna Tomasza Wiktorowskiego po raz pierwszy objęła prowadzenie w światowym rankingu WTA. I na razie zajmuje fotel liderki w kobiecym tourze. Na samym szczycie 22-latka pochodząca z Raszyna spędziła do tej pory 97 tygodni. I choć te liczby robią na wielu wrażenie, tenisistka nie poświęca dużej wagi klasyfikacjom, tylko skupia się na kolejnych startach. A te już niebawem.

Znakomite wieści w sprawie Igi Świątek. Ważne słowa kapitana kadry

Zawodniczka wystartuje z Orzełkiem na piersi. 22-latka po dwóch latach przerwy wraca do gry w reprezentacji Polski i weźmie udział w spotkaniu ze Szwajcarią w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup. Mecz odbędzie się na korcie twardym, w hali Jan Group Arena. Mimo że Świątek woli rywalizować na kortach ziemnych, to jak zaznacza trener naszej kadry, pierwsza rakieta świata potwierdziła swoją obecność w imprezie.

"Spodziewałem się, że rywale ułożą to pod siebie i będą chcieli zniechęcić Igę do przyjazdu. Na szczęście im się to nie udało" - mówił Dawid Celt w wywiadzie dla Faktu.

Iga Świątek w ogniu krytyki. Nie do wiary, co jej zarzucono

W sprawie absencji raszynianki w Hiszpanii dobitnie wypowiedział się między innymi były prezes Polskiego Związku Tenisowego, Mirosław Skrzypczyński. "W tamtym roku też terminarz, a inne grały. W tym roku tak samo. To dla mnie słabe, tym bardziej że są to finały" - napisał działacz w mediach społecznościowych.

Jego słowa nie pozostały bez echa. Wówczas w obronie naszej reprezentantki stanął Paweł Ostrowski, były szkoleniowiec Marty Domachowskiej czy Angelique Kerber. "Wstyd to jest mówić i pisać takie rzeczy o Idze. Gdy wygrywała Roland Garros i US Open wszyscy pękaliśmy z dumy, że tak pięknie reprezentuje nasz kraj. Piloci nazwy samolotów zmieniali na radarach. A teraz atakuje się ją za to, że nie chce narażać na szwank swojego zdrowia. To jest dopiero słabe" - denerwował się trener w rozmowie z Faktem.