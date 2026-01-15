Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwa auta, a to nie koniec. Jest decyzja Świątek. Ostateczne potwierdzenie

Tomasz Brożek

Iga Świątek przebywa obecnie w Melbourne, gdzie szykuje się do walki o pierwszy w karierze triumf na kortach Australian Open. Tymczasem z Niemiec napłynął komunikat dotyczący dalszej przyszłości naszej wiceliderki rankingu WTA. Nie mogło być inaczej, Polka zgłosiła akces do turnieju, w którym będzie mogła powalczyć - kolejny już raz - o luksusowy samochód. Jak dotąd z takiej nagrody cieszyła się już dwukrotnie.

Czerwony samochód sportowy z widocznymi płomieniami wypuszczanymi spod pojazdu sugerującymi dynamiczny start, oraz zbliżenie twarzy młodej kobiety o jasnej cerze i brązowych włosach, ubranej w jasną bluzę.
Iga Świątek ma już na koncie triumf w Stuttgarcie

A mowa rzecz jasna o imprezie WTA 500 w Stuttgarcie, która w tym roku odbędzie się w dniach 13-19 kwietnia. 24-latka z Raszyna już teraz potwierdziła jednak swój przyjazd do Niemiec, czym organizatorzy pochwalili się w oficjalnym komunikacie.

- Powrót do Stuttgartu. Powrót na korty ziemne: Dwukrotny mistrz Porsche Tennis Grand Prix i numer 2 na świecie Iga Świątek ponownie wystartuje w Porsche Tennis Grand Prix w 2026 roku - przekazano.

- Nie mogę się doczekać powrotu do Stuttgartu. Gra w tym turnieju to dla mnie miła tradycja. Nie mogę się doczekać fantastycznej atmosfery na Porsche Arenie i tenisa na najwyższym poziomie. Jak zawsze, dam z siebie wszystko, aby zajść jak najdalej - zadeklarowała Iga Świątek w opublikowanym oświadczeniu.

Iga Świątek

    Zachwytu z decyzji naszej wiceliderki rankingu WTA nie kryje dyrektor imprezy - Markus Günthardt.

    Jesteśmy zachwyceni, że Iga weźmie w niej udział. Mieć u siebie sześciokrotną mistrzynię Wielkiego Szlema to prawdziwy zaszczyt. Nasza publiczność kocha Igę za jej klasę tenisową i niestrudzoną wolę walki
    oświadczył

    Iga Świątek jest już trzecią tenisistką, która potwierdziła swój akces do walki o główną nagrodę, jaką jest luksusowy samochód, który zapewnia tytularny sponsor turnieju. Wcześniej, bo jeszcze w minionym roku, zrobiły to także Niemka Eva Lys oraz liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka.

    Białorusinka wciąż nie wygrała rozgrywek organizowanych w Niemczech, choć już czterokrotnie grała w finale. Pokonywały ją jednak Jelena Ostapenko, Ashleigh Barty, oraz - w latach 2022-23 - Iga Świątek. W tym roku Polka po raz kolejny powalczy o triumf. W poprzednim sezonie zatrzymała się na ćwierćfinale, przegrywając z późniejszą triumfatorką z Łotwy, nazywaną jej "koszmarem".

    Iga Świątek

      Obecnie Iga Świątek przygotowuje się do pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie. Australian Open oficjalnie wystartuje już za trzy dni. W czwartek rano czasu polskiego rozlosowana została turniejowa drabinka.

      Iga Świątek rozpocznie zmagania na kortach w Melbourne od starcia z kwalifikantką. Jeśli - bez niespodzianki - wygra, zmierzy się później z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą, a jej potencjalną rywalką w trzecim meczu jest Anna Kalinska. Potem zaś poprzeczka będzie szła już tylko w górę.

      Iga Świątek

        Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu.
        Iga Świątek podpisała kilkuletni kontrakt na współpracę z Porsche
        Iga Świątekmateriały prasowe
        Iga Świątek
        Iga ŚwiątekGao Jing/Xinhua News/East NewsEast News
        Kobieta ubrana w różową bluzę z kapturem i czapkę w tym samym kolorze siedzi, gestykuluje dłońmi i prowadzi rozmowę, obok widoczny biały ręcznik.
        Iga ŚwiątekAFP
