Dwa auta, a to nie koniec. Jest decyzja Świątek. Ostateczne potwierdzenie
Iga Świątek przebywa obecnie w Melbourne, gdzie szykuje się do walki o pierwszy w karierze triumf na kortach Australian Open. Tymczasem z Niemiec napłynął komunikat dotyczący dalszej przyszłości naszej wiceliderki rankingu WTA. Nie mogło być inaczej, Polka zgłosiła akces do turnieju, w którym będzie mogła powalczyć - kolejny już raz - o luksusowy samochód. Jak dotąd z takiej nagrody cieszyła się już dwukrotnie.
A mowa rzecz jasna o imprezie WTA 500 w Stuttgarcie, która w tym roku odbędzie się w dniach 13-19 kwietnia. 24-latka z Raszyna już teraz potwierdziła jednak swój przyjazd do Niemiec, czym organizatorzy pochwalili się w oficjalnym komunikacie.
- Powrót do Stuttgartu. Powrót na korty ziemne: Dwukrotny mistrz Porsche Tennis Grand Prix i numer 2 na świecie Iga Świątek ponownie wystartuje w Porsche Tennis Grand Prix w 2026 roku - przekazano.
- Nie mogę się doczekać powrotu do Stuttgartu. Gra w tym turnieju to dla mnie miła tradycja. Nie mogę się doczekać fantastycznej atmosfery na Porsche Arenie i tenisa na najwyższym poziomie. Jak zawsze, dam z siebie wszystko, aby zajść jak najdalej - zadeklarowała Iga Świątek w opublikowanym oświadczeniu.
Tenis. Iga Świątek znów zagra w turnieju WTA w Stuttgarcie
Zachwytu z decyzji naszej wiceliderki rankingu WTA nie kryje dyrektor imprezy - Markus Günthardt.
Jesteśmy zachwyceni, że Iga weźmie w niej udział. Mieć u siebie sześciokrotną mistrzynię Wielkiego Szlema to prawdziwy zaszczyt. Nasza publiczność kocha Igę za jej klasę tenisową i niestrudzoną wolę walki
Iga Świątek jest już trzecią tenisistką, która potwierdziła swój akces do walki o główną nagrodę, jaką jest luksusowy samochód, który zapewnia tytularny sponsor turnieju. Wcześniej, bo jeszcze w minionym roku, zrobiły to także Niemka Eva Lys oraz liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka.
Białorusinka wciąż nie wygrała rozgrywek organizowanych w Niemczech, choć już czterokrotnie grała w finale. Pokonywały ją jednak Jelena Ostapenko, Ashleigh Barty, oraz - w latach 2022-23 - Iga Świątek. W tym roku Polka po raz kolejny powalczy o triumf. W poprzednim sezonie zatrzymała się na ćwierćfinale, przegrywając z późniejszą triumfatorką z Łotwy, nazywaną jej "koszmarem".
Obecnie Iga Świątek przygotowuje się do pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie. Australian Open oficjalnie wystartuje już za trzy dni. W czwartek rano czasu polskiego rozlosowana została turniejowa drabinka.
Iga Świątek rozpocznie zmagania na kortach w Melbourne od starcia z kwalifikantką. Jeśli - bez niespodzianki - wygra, zmierzy się później z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą, a jej potencjalną rywalką w trzecim meczu jest Anna Kalinska. Potem zaś poprzeczka będzie szła już tylko w górę.