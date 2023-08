Za nami emocjonujący turniej WTA 1000 w Cincinnati. Iga Świątek po raz kolejny udowodniła, że nie bez powodu nosi miano liderki światowego rankingu - pokazała bowiem znakomity tenis i dotarła aż do półfinału imprezy. Na tym etapie musiała jednak uznać wyższość Coco Gauff , przegrywając 6:7 (2-7), 6:3, 4:6.

Amerykanka nie dość, że zdołała pokonać pierwszą rakietę świata, to na dodatek sprawiła niemałą sensację, odnosząc swój największy sukces w karierze. Był to bowiem dla niej pierwszy wygrany turniej WTA 1000, dzięki któremu do swojego aktualnego bilansu dopisała aż 835 punktów i awansowała na szóste miejsce rankingu WTA.