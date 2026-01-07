Duże środki dla Igi Świątek, wtedy powiedziała "pas". "Przekazać je innym"

W 2017 roku do życia powołana została inicjatywa "Team100", ogłoszona jeszcze w 2016 r., jej pomysłodawcą był ówczesny minister sportu Witold Bańka. W prezentacji projektu oprócz niego udział brała też ówczesna premier Beata Szydło.

Jak można przeczytać na stronach rządowych, celem przedsięwzięcia było "bezpośrednie i pozazwiązkowe wsparcie młodych utalentowanych zawodników, członków kadr narodowych, uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie, którzy w perspektywie najbliższych lat mają szanse stać się sportową elitą Polski".

Sportowiec objęty programem otrzymywał rocznie ok. 40 tysięcy złotych, które miał przeznaczyć na "fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację, wynajem mieszkania czy studia".

Polska Fundacja Narodowa pomogła też Idze Świątek. Dwa lata stypendium

Latem 2018 roku wśród beneficjentów znalazła się Iga Świątek. W marcu 2021 r. jej ówczesna menedżerka Paulina Wójtowicz przekazała portalowi WP SportoweFakty, że tenisistka zrezygnowała z tego typu wsparcia.

- Iga korzystała ze wsparcia Polskiej Fundacji Narodowej przez dwa lata. Dostała je zaraz po wygraniu juniorskiego Wimbledonu. Oczywiście to wsparcie bardzo Idze pomogło w okresie w którym było to dla niej ważne. Iga zdecydowała się przekazać środki dla bardziej potrzebujących sportowców, aby mieli odpowiednie zasoby w drodze na szczyt swoich karier - tłumaczyła.

Formalnie wyglądało to tak, że nie zostały złożone odpowiednie dokumenty.

Nie wnioskowaliśmy o kolejny rok dofinansowania. Poprosiliśmy, aby te pieniądze przekazać na rzecz bardziej potrzebujących sportowców. W naszym kraju jest ich wielu

Program zakończył się 1 stycznia 2022 roku, wsparł 430 młodych sportowców, w tym 371 występujących w dyscyplinach olimpijskich. Na liście oprócz Raszynianki znaleźli się też Natalia i Konrad Bukowieccy, Ewa Swoboda, Sofia Ennaoui, Natalia Maliszewska, Joanna Mazur, Patryk Dobek czy Kajetan Duszyński.

Stypendyści wywalczyli dla kraju 574 krążki na mistrzostwach Europy i świata. Inicjatywę zastąpiły klasyczne stypendia przyznawane i finansowane przez ministerstwo.

Można powiedzieć, że obecnie Świątek jest po drugiej stronie tego tematu - sama ma fundację, która wspiera młodych sportowców. Na 2026 rok beneficjentami zostali Oliwia Sybicka, Liwia Kubin, Jan Pyla, Wiktor Chmurski i Ignacy Andrzejczak.

