Duet marzeń stał się faktem. Świątek spełniła marzenie z dzieciństwa, idol był na wyciągnięcie ręki

Iga Świątek szturmem wdarła się do zawodowego tenisa. Zaczęło się od triumfu w juniorskim Wimbledonie, po którym świat po raz pierwszy usłyszał o nastolatce z polskiego Raszyna. To był jasny sygnał, że nadszedł czas porzucić potyczki w gronie juniorów i dołączyć do stawki najlepszych zawodniczek świata.

Początki na Wielkim Szlemie były obiecujące, w debiutanckim sezonie 2019 najlepszym rezultatem Polki była czwarta runda Rolanda Garrosa. Gdy Świątek została rozbita 1:6, 0:6 przez Simonę Halep, nikt nie mógł się spodziewać, że za niewiele ponad rok Polka na francuskich kortach dosięgnie szczytu.

Po sensacyjnym triumfie we Francji w 2020 roku wszystko poszło już błyskawicznie. Dzisiaj Świątek goni Arynę Sabalenkę w drodze po odzyskanie statusu najlepszej tenisistki świata. Polka w wieku 24 lat ma na koncie już sześć zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych.

Świątek nigdy nie ukrywała, kto jest jej największym tenisowym autorytetem

Polska tenisistka nigdy nie ukrywała, kto od najmłodszych lat był jej największą tenisową inspiracją. Jest nim oczywiście Rafael Nadal. Raszynianka od najmłodszych lat mogła obserwować kolejne triumfy Hiszpana w turniejach wielkoszlemowych, a także fascynujące batalie z Rogerem Fedderem oraz Novakiem Djokoviciem.

Wejście do światowej elity dało Świątek niepowtarzalną okazję, by zetknąć się ze swoim idolem. Nie była już anonimową nastolatką z Polski, lecz zawodniczką na którą uważać musiała każda rywala w zawodowym Tourze. Do od dawna wyczekiwanego spotkania doszło w 2021 roku, a jak wspominała sama tenisistka, było to dla niej wyjątkowe ważne wydarzenie.

- W zeszłym roku na Roland Garros trafiliśmy na siebie na korcie. Kiedy się spotkaliśmy, byłam bardzo podekscytowana i nie mogłam przestać się uśmiechać przez kilka następnych minut. Pamiętam, że podczas mojego pierwszego Wielkiego Szlema musiałam się bardzo starać, żeby zdobyć jego autograf. Byłam bardzo zdenerwowana. Kilka lat później spotkanie z nim było takim momentem, w którym mogłam zobaczyć, jak duży postęp zrobiłam i przez co przeszłam - opowiadała Iga Świątek w swoim felietonie opublikowanym w 2022 roku na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu".

Niezapomniana chwila w Nowym Jorku. Świątek i jej idol po tej samej stronie siatki. Co to była za współpraca

Sierpień 2022 roku dał Świątek okazję dokonać czegoś, o czym przez lata mogła tylko marzyć. Kilka dni przed US Open organizatorzy postanowili zorganizować charytatywny event pod nazwą "Tenis gra dla Pokoju". Było to pokłosie wybuchu w tym samym roku inwazji zbrojnej Rosji na terytorium Ukrainy. Świątek wielokrotnie manifestowała swoje poparcie dla naszych wschodnich sąsiadów, a w Nowym Jorku nadarzyła się kolejna okazja.

W jednym z meczów pokazowych Iga Świątek i Coco Gauff zmierzyły się ze sobą w pojedynku mikstów. U boku Amerykanki stanął jej legendarny rodak John McEnroe. Organizatorzy pokusili się o dokonanie czegoś epickiego, zestawiając Polkę z jej idolem. Kibice mieli okazję obserwować w akcji duet Świątek - Nadal.

Cała czwórka zmierzyła się w super tie-breaku rozgrywanym do dziesięciu punktów. Rywalizacja była wyrównana do samego końca, a zwycięstwo 10:8 polsko-hiszpańskiego duetu dał nieudany wolej McEnroe. W piątej wymianie tego spotkania Świątek i Nadal sprawili, że trybuny eksplodowały z wrażenia - oboje w jednej akcji zdecydowali się na zagranie piłki między nogami.

Po zakończeniu tego krótkiego meczu pokazowego Nadal był pod ogromnym wrażeniem Świątek. - Jest dla mnie inspiracją, jest taka naturalna i skromna. To była dla mnie przyjemność grać obok niej na korcie. Mieliśmy dobrą zabawę w szczytnym celu - wypalił Hiszpan cytowany przez TVP Sport.

