Dua Lipa zaskoczyła Polaków. Ale numer. Świątek wkroczyła do akcji
Iga Świątek i Dua Lipa - to połączenie, które z pozoru ma ze sobą niewiele wspólnego. A jednak. Polska tenisistka weszła w interakcję ze słynną piosenkarką, która zaskoczyła Polaków niespodziewaną wizytą w naszym kraju, dokumentując ją serią zdjęć. Na jedno z nich zareagowała właśnie była liderka rankingu WTA. A jej komentarz zdążył już ponieść się szerokim echem. Bo - z przymrużeniem oka - trudno o bardziej polskie skojarzenie.
- Weekend w Warszawie - napisała w mediach społecznościowych Dua Lipa, publikując zdjęcia wykonane w naszej stolicy.
W ten sposób znana piosenkarka zaskoczyła Polaków, bo jej wizyta była kompletnie niezapowiedziana. W najbliższym czasie 30-letnia gwiazda estrady nie ma zaplanowanego u nas żadnego koncertu. Niewykluczone więc, że jej przyjazd miał charakter reklamowy lub czysto turystyczny.
Dua Lipa w Polsce. Iga Świątek reaguje. Napisała o... pierogach
To, czego możemy być pewni, to fakt, że Dua Lipa miała okazję spróbować lokalnych specjałów. Na opublikowanych zdjęcia uchwyciła bowiem polskie słodycze oraz specjał naszej kuchni - pierogi. Ba, sama dała się z nimi sfotografować podczas degustacji.
I właśnie do tego odniosła się Iga Świątek, zamieszczając komentarz pod postem Dua Lipy.
Mam nadzieję, że te pierogi były z kapustą i grzybami
Jej komentarz bije rekordy popularności pod postem znanej piosenkarki. Już teraz zebrał ponad 1600 polubień i kilkanaście odpowiedzi.
Iga Świątek w ostatnich dniach rywalizowała w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Zatrzymała się jednak na trzeciej rundzie, w której mierzyła się z Ann Li. Niestety, była liderka rankingu WTA nie była w stanie dokończyć starcia z reprezentantką Stanów Zjednoczonych, skreczując w trzecim secie ze względu na złe samopoczucie.
- Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko - tłumaczyła po spotkaniu 24-latka cytowana przez oficjalny portal WTA.