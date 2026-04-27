Dua Lipa zaskoczyła Polaków. Ale numer. Świątek wkroczyła do akcji

- Weekend w Warszawie - napisała w mediach społecznościowych Dua Lipa, publikując zdjęcia wykonane w naszej stolicy.

W ten sposób znana piosenkarka zaskoczyła Polaków, bo jej wizyta była kompletnie niezapowiedziana. W najbliższym czasie 30-letnia gwiazda estrady nie ma zaplanowanego u nas żadnego koncertu. Niewykluczone więc, że jej przyjazd miał charakter reklamowy lub czysto turystyczny.

Dua Lipa w Polsce. Iga Świątek reaguje. Napisała o... pierogach

To, czego możemy być pewni, to fakt, że Dua Lipa miała okazję spróbować lokalnych specjałów. Na opublikowanych zdjęcia uchwyciła bowiem polskie słodycze oraz specjał naszej kuchni - pierogi. Ba, sama dała się z nimi sfotografować podczas degustacji.

I właśnie do tego odniosła się Iga Świątek, zamieszczając komentarz pod postem Dua Lipy.

Mam nadzieję, że te pierogi były z kapustą i grzybami

Jej komentarz bije rekordy popularności pod postem znanej piosenkarki. Już teraz zebrał ponad 1600 polubień i kilkanaście odpowiedzi.

Rozwiń

Iga Świątek w ostatnich dniach rywalizowała w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Zatrzymała się jednak na trzeciej rundzie, w której mierzyła się z Ann Li. Niestety, była liderka rankingu WTA nie była w stanie dokończyć starcia z reprezentantką Stanów Zjednoczonych, skreczując w trzecim secie ze względu na złe samopoczucie.

- Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko - tłumaczyła po spotkaniu 24-latka cytowana przez oficjalny portal WTA.

Polska tenisistka Iga Świątek AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Dua Lipa Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

