Drugie miejsce dla Igi Świątek. "Przegrała" z Coco Gauff, WTA przekazuje

Trwa azjatycka część sezonu tenisowego. Zaczęła się od turnieju WTA 500 w Seulu (Iga Świątek wygrała), a obecnie oglądamy zmagania w "tysięczniku" w Pekinie. Najlepsze zawodniczki świata czekają jeszcze imprezy w Wuhan, Ningbo i Tokio, a turnieje rangi 250 ugości Osaka, Kanton, Hongkong, Jiangxi.

Na oficjalnej stronie internetowej WTA pojawiła się kolejna ankieta. Tym razem zapytanie brzmiało "która z tych zawodniczek ma w Azji najwięcej do udowodnienia?". Użytkownicy mieli do wyboru cztery opcje:

- Iga Świątek po swoim przełomie na Wimbledonie.

- Coco Gauff broniąca wyników z 2024 roku (tytuł w Pekinie, półfinał w Wuhan),

- Madison Keys budująca swoją pozycję po triumfie w Australian Open,

- Mirra Andriejewa dążąca do stabilizacji formy w wieku 18 lat.

Gauff przed Świątek, Andriejewą i Keys. Wyniki głosowania na stronie WTA

Internauci wskazali, że najbardziej musi wykazać się Gauff, na jej nazwisko kliknęło 441 z 1053 ankietowanych, czyli 41 procent. Zapewne wiąże się to z nieco słabszą formą Amerykanki w ostatnich tygodniach. Po wygranym Rolandzie Garrosie do teraz ma bilans 8-5, co nie rzuca na kolana. Na Wimbledonie odpadła w 1. rundzie, tak samo w Berlinie, a na US Open (broniąc tytułu) w 4. Z Montrealem pożegnała się po 1/8 finału, a z Cincinnati po ćwierćfinale.

Drugie miejsce zajęła Świątek (260 głosów, 25 proc.). Sama fraza "przełomu na Wimbledonie" może nie jest bardzo przyciągająca, każdy zdaje sobie sprawę ze sportowej jakości Polki, ale trzeba przypomnieć, że w zeszłym sezonie ominęła Daleki Wschód z racji zawieszenia, nie grała oficjalnego meczu od 4 września do 3 listopada. Fani widocznie chcą świeżego potwierdzenia, że raszynianka dobrze czuje się na azjatyckich kortach. W 2023 r. wygrała w Pekinie.

Trzecia lokata dla Andriejewej (230 głosów, 22 proc.). Po sensacyjnych wiosennych triumfach w Dubaju i Indian Wells wygrała 19 spotkań, przegrała 10. Wygląda na to, że kibice chcieliby zobaczyć nieco lepszy bilans.

Najmniej głosów dla Madison Keys (122, 12 proc.). Wydaje się, że CV Amerykanki jest na tyle bogate (wygrane AO, finał US Open 2017, do tego po pięć półfinałów i ćwierćfinałów Wielkich Szlemów), że nie musi specjalnie budować renomy swojego nazwiska.

