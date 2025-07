Turniej, który w 2011 roku wygrała Świątek, wciąż jest rozgrywany. W Piotrkowie właśnie trwa jego 22. edycja. Wciąż występują w nim krasnale i krasnalki, czyli chłopcy i dziewczynki do lat 10. A organizatorem jest wciąż TUKS Kozica Piotrków Trybunalski, w którym najważniejszą osobą jest Wisław Kozica. - Nie zagrać u Kozicy, to potem można mieć kiepską karierę - żartował w materiale "Telewizji Piotrków" z 2011 roku prezes, ale na szczęście Świątek zagrała w tych zawodach.

"Wśród dziewcząt zgłosiły się 43 zawodniczki, które rozpoczęły rywalizację o miano najlepszej krasnalki, czyli tenisistki do lat 10 w kraju. Turniej toczył się aż do końca bez większych zawirowań. W pierwszym półfinale faworytka turnieju nr 1 Iga Świątek (Mera Warszawa) pokonała 6:3,6:0 Aleksandrę Wierzbowską. Finał należał do reprezentantki Mery. Świątek pokonała reprezentantkę gospodarzy - Wiktorię Molińską (TUKS Kozica Piotrków Trybunalski) - 6:2,6:1" - to opis organizatorów turnieju.