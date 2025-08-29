Iga Świątek do tegorocznego US Open podeszła w roli największej faworytki całej imprezy. Polka zyskała to wirtualne miano po tym, jak jej forma w ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie się poprawiła. Z kolei w tym samym czasie największa rywalka Igi - Aryna Sabalenka zanotowała dość wyraźną obniżkę swojej dyspozycji. Dodatkowo to na barkach Białorusinki ciąży zdecydowanie większa presja.

Wraz z wygraną Świątek w Wimbledonie, a potem także WTA 1000 w Cincinnati do życia powróciła walka o fotel liderki rankingu WTA na koniec roku. Sabalenka jest w bardzo trudnej sytuacji, bo podczas US Open broni kompletu dwóch tysięcy punktów, gdyż rok temu pierwszy raz w swojej karierze wygrała nowojorski Wielki Szlem. Z kolei Świątek odpadła wówczas w ćwierćfinale.

Lamens zabrała głos po meczu ze Świątek. Piękne słowa

Różnica w bronionych punktach jest więc ogromna, a Sabalenka nigdy nie ukrywała, jak wiele znaczy dla niej fotel liderki żeńskiego tenisa. W pierwszej rundzie tegorocznej edycji walki na amerykańskich kortach twardych obie panie nie miały większych problemów. Przez drugą Aryna również przebrnęła bez kłopotów, ale Świątek stoczyła dramatyczny bój z 66. na świecie Suzan Lamens.

Ostatecznie Polka wyszła z niego zwycięsko, ale przez pewien czas nie było to tak pewne, jak można było zakładać przed meczem. Świątek awans do trzeciej rundy zapewniła sobie dopiero po trzecim, bardzo zaciętym secie. Niedługo po meczu Lamens zabrała głos w swoich mediach społecznościowych.

"Cóż za przeżycie grać na Arthur Ashe przeciwko jednej z najlepszych zawodniczek na świecie. Dziękuję wszystkim, którzy byli tam, żeby mnie wspierać, i za wszystkie miłe wiadomości, które otrzymałam. Nie mogę się doczekać powrotu" - napisała na Instagramie, publikując kilka zdjęć z meczu.

