Iga Świątek przeżyła w Miami kolejny bardzo trudny moment. Raszynianka musiała pożegnać się z turniejem już po swoim pierwszym meczu.

W drugiej rundzie rywalką Igi Świątek była Magda Linette. Starsza z Polek wygrała ten pojedynek po trzysetowej batalii.

Po meczu z Magdą Linette Iga Świątek stanęła do wywiadu. Jednak nie po to, aby uspokoić swoich kibiców. Powiedziała bardzo szczerze, że właśnie przeżywa bardzo trudny okres.

Trudne chwile Igi Świątek w Miami. Stanęła do wywiadu po porażce z Magdą Linette i wyznała

- To po prostu był zły mecz w moim wykonaniu w drugim i trzecim. secie. Z pewnością trudno sobie z tym poradzić, kiedy wiem, że zagrałam dobrze w pierwszym secie. - mówiła Iga Świątek.

- Czuję, że dźwigam na korcie wiele oczekiwań i muszę się ich pozbyć, bo moja gra nie była wystarczająco dobra. By mieć, jakiekolwiek oczekiwania. Jestem trochę zdezorientowana, ale po prostu będę ciężko pracować, żeby to odzyskać. Wiem, że to we mnie jest, po prostu na chwilę to zgubiłam - dodała Polka.

- To najgorszy koszmar, jaki może mieć czołowa tenisistka. Spadki formy w meczach na takim poziomie. Muszę to przetrwać i rozgryźć - przyznała wiceliderka rankingu WTA.

Na koniec Iga Świątek dodała, że w ostatnim czasie na korcie zdecydowanie zbyt wiele myśli i analizuje. Jej tenis wyglądał lepiej, kiedy tych rozmyśleń było mniej. - Teraz podejmuję tyle złych decyzji, że trudno nie myśleć. Wchodzi stres, ciało się tak napina, i wszystko staje się o wiele trudniejsze - skwitowała.

Po rozmowie z Igą Świątek wpis na portal X zamieścił Żelisław Żyżyński, czyli komentator Canal+ Sport, który tę rozmowę przeprowadzał.

- Dzisiejsza rozmowa z Igą była najtrudniejszą, jaką nam się przydarzyła. Całość jutro w Raporcie, od godz. 15 czasu polskiego.Ogromny szacunek dla Igi, że w tak trudnej chwili - i nie chodzi tylko o tę przegraną-zdecydowała się na tak szczere słowa. Warto posłuchać i przemyśleć - skomentował Żelisław Żyżyński.

Rozwiń

Iga Świątek i Magda Linette walczyły o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Miami

Iga Świątek po sensacyjnej porażce z Alexandrą Ealą w Miami

Iga Świątek

