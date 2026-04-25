Pierwszy set w meczu Igi Świątek z Ann Li był niezwykle wyrównany. Choć na start Polka została przełamana, to tym samym odpowiedziała w czwartym gemie. Ostatecznie doszło do tie-breaka, w którym to Amerykanka była górą (7:4).

Po krótkiej przerwie Raszynianka podkręciła tempo. Bez większych problemów rozbiła przeciwniczkę 6:2, przez co byliśmy świadkami decydującego seta. Niestety w nim wydarzyło się coś bardzo smutnego.

Na korcie pojawili się lekarze, którzy starali się pomóc Świątek w problemach zdrowotnych. Te ostatecznie okazały się zbyt silne i poważne. 24-latka skreczowała, czego skutkiem jest porażka i odpadnięcie z WTA 1000 Madryt.

Eksperci przemówili po porażce Świątek w Madrycie

"To co działo się w trzecim secie tłumaczy też błędy z pierwszego, których było aż 23 i ogólnie mniejsza aktywność na nogach. Oby to były chwilowe problemy" - komentuje Hubert Błaszczyk.

"Iga była dziś nieswoja. Trzymam kciuki, żeby wszystko było w porządku" - dodaje Dawid Żbik.

"Przykre sobotnie popołudnie, ale zdrowie jest najważniejsze. Iga Świątek skreczowała przy stanie 6:7(4), 6:2, 0:3 0-30. Mamy nadzieję, że Polka szybko dojdzie do siebie" - odnotowano na profilu "Z kortu - informacje tenisowe".

"Iga Świątek wycofuje się w trakcie trzeciego seta przeciwko Ann Li - która prowadziła 7-6(4), 2-6, 3-0. Czuła się chora, lekarz sprawdził jej podstawowe parametry na początku decydującego seta. To wyjaśnia jej dość słabą grę. Opuszcza kort ze łzami w oczach..." - pisze Jose Morgado.

"Wytrzymała, ile mogła. Zeszła z kortu wyglądając na naprawdę przybitą… Trudno na to patrzeć" - napisano na profilu "The Tennis Letter".

"Od początku meczu nawet w przerwach Iga wyglądała na osobę, która nie czuje się dziś dobrze. Nie ma sensu tu rozmawiać o tenisie bo Świątek nie była w 100% gotowa do rywalizacji. Szacunek za podjęcie walki i wyjście na kort, a teraz trzymamy kciuki za powrót do zdrowia" - podsumowała "Sportowa Sofa".

