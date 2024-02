Dramat rywalki Igi Świątek. Polka reaguje, jest natychmiastowa odpowiedź Czeszki

W piątkowe popołudnie nie zobaczyliśmy meczu z udziałem Igi Świątek. Wszystko ze względu na fakt, że rywalka Polki - Karolina Pliskova - wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji dolnego odcinka pleców . Za Czeszką intensywne dwa tygodnie, stąd trudno się dziwić, że jej organizm zaczął odmawiać posłuszeństwa. Tuż po tym, jak w minioną niedzielę sięgnęła po triumf w turnieju WTA 250 w Kluż-Napoce, wsiadła w samolot i przyleciała do Dohy, by już w poniedziałek rozegrać pierwszy mecz w stolicy Kataru.

Pliskova wygrała w Dosze cztery spotkania - aż trzy z nich toczyły się na pełnym dystansie setów. Niemniej ciekawie przebiegał także czwarty pojedynek. W ćwierćfinale Czeszka pokonała Naomi Osakę po dwóch tie-breakach . Dzisiaj miała rozegrać swój dziesiąty mecz od 6 lutego. Na kilka godzin przed półfinałowym starciem Karolina podjęła jednak trudną decyzję o wycofaniu z dalszych zmagań w turnieju w Dosze, co jednocześnie oznaczało awans Igi Świątek do finału.

Polka nie przeszła obojętnie obok całego zdarzenia i za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) zabrała głos, kierując kilka ciepłych słów do Pliskovej. Nasza tenisistka z jednej strony cieszyła się z awansu do wielkiego finału, ale z drugiej - bardzo żałowała, że nie mogła go uzyskać w bezpośredniej rywalizacji na korcie. "Cieszę się, że mogę zagrać w kolejnym finale w Dosze, ale żałuję, że nie możemy dzisiaj zagrać (z Karoliną - przyp. red.) i zapewnić dobrej zabawy kibicom" - napisała 22-latka.