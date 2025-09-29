Dramat na korcie, smutny wpis Igi Świątek tuż po meczu. Polka tego nie chciała

W meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie z udziałem Igi Świątek rozegrany został tylko jeden set. Polska tenisistka pokonała Camilę Osorio 6:0.

Druga odsłona tego pojedynku zdążyła się zaledwie zacząć (było 40:0 dla Polki w pierwszym gemie), a Camila Osorio podjęła decyzję, że dalej w tym meczu grać nie będzie.

Iga Świątek wsparła Camilę Osorio po kreczu. Piękne słowa Polki po przykrej scenie na pekińskim korcie

Poprzez krecz rywalki Iga Świątek awansowała więc do czwartej rundy "tysięcznika" w Pekinie. Polka po pojedynku zeszła z kortu i bardzo szybko zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym wsparła swoją rywalkę.

- Nie w taki sposób chcesz awansować do kolejnej rundy. Przykro mi, Camila Osorio. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia - napisała Iga Świątek na portalu Instagram.

W czwartej rundzie rywalką Igi Świątek będzie Emma Navarro, która, podobnie jak Polka, wygrała swój mecz poprzez krecz rywalki. W jej pojedynku, również na początku drugiego seta, zrezygnowała Francuzka Lois Boisson.

To będzie drugi w tym roku pojedynek Igi Świątek z Emmą Navarro. Pierwszy miał miejsce na Australian Open - wówczas Polka pokonała Amerykankę bez większego problemu i bez straty seta - 6:1, 6:2.

Nie był to jednak jedyny mecz Polki z Amerykanką. Ten pierwszy miał miejsce w 2018 roku w Charleston. Wtedy Iga Świątek rozbiła Emmę Navarro 6:0, 6:2.

W tym roku Iga Świątek marzy o tym, aby odzyskać tytuł mistrzyni China Open. Polka zdobyła go w 2023 roku, a w kolejnym sezonie straciła go na rzecz Coco Gauff. Obie zawodniczki mogą spotkać się ze sobą dopiero w wielkim finale, ponieważ Iga Świątek jest rozstawiona z numerem "1", a Coco Gauff z "2". Znajdują się więc po skrajnych stronach turniejowej drabinki.

Alex de Minaur - Jakub Mensik. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek w III rundzie China Open zagra z Camilą Osorio Greg BAKER AFP

Iga Świątek rywalizowała z Hanyu Guo o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Montrealu Ray Tang AFP

Camila Osorio Luis Acosta AFP