Dramat Igi Świątek. Dwie kobiety ruszyły na pomoc. Wideo krąży w sieci

W pierwszym secie półfinału Iga Świątek nie była sobą. Uległa Qinwen Zheng 2:6, budząc w polskich kibicach uzasadniony niepokój. W drugiej partii długo wydawało się, że wszystko wraca na właściwe tory. Polka prowadziła już 4:0.

Spotkanie skończyło się jednak katastrofą. Raszynianka nie wytrzymała presji i przegrała 5:7, grzebiąc nadzieje na olimpijskie złoto. Na pocieszenie pozostaje jej piątkowy mecz o brązowy medal. Reklama

Iga Świątek zalana łzami. Olimpijska przygoda z Paryżem kończy się rozczarowaniem

Po zejściu z kortu w Idze buzowały potężne emocje. Nie zatrzymała się w strefie mieszanej, by porozmawiać z dziennikarzami. Wcześniej udzieliła krótkiej wypowiedzi przed kamerą Eurosportu.

- Bez dwóch zdań, miałam dziurę na bekhendzie. Rzadko mi się to zdarza, bo to moje najlepsze zagranie. Technicznie nie byłam dobrze ustawiona. Pewnie też ze względu na napięcie i to, że mecze grałam dzień po dniu, więc nie mieliśmy kiedy doszlifować tego. Choć to nie jest żadne usprawiedliwienie - stwierdziła Świątek.

- Starałam się to korygować w trakcie meczu, ale totalnie mi to nie wychodziło, a ona to wykorzystała - dodała liderka światowego rankingu.

Potem Świątek zdołała jeszcze wykrztusić słowo "zawaliłam" i... musiała odejść od kamery. Emocje wzięły górę. Polka odwróciła się twarzą do ścianki i wybuchnęła płaczem.

Ten moment został pokazany w klipie opublikowanym przez TVP Sport. Widać na nim szlochającą Igę, która nie może opanować łez. W pewnej chwili podchodzą do niej dwie wolontariuszki, oferując pomoc. Dopiero wtedy Polka powoli dochodzi do siebie i udaje się do szatni. Reklama

