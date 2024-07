Dramat Hurkacza, a teraz jeszcze fatalne wieści dla Świątek. To może być koniec

Kontuzja Huberta Hurkacza, odniesiona na korcie w Londynie, może poważnie pokrzyżować olimpijskie plany Igi Świątek. Jeśli wrocławianin nie zdąży wykurować się do imprezy czterolecia, liderka światowego rankingu prawdopodobnie straci jedną z szans na medal w Paryżu. Wszystko wskazuje na to, że nie wystąpi wówczas w mikście. Termin zgłaszania par do rywalizacji par mieszanych mija 24 lipca o godz. 11:00. Rozpoczął się wyścig z czasem.