Dramat Gauff, złamana rakieta. Bez udziału Igi. Absurd wyszedł raz jeszcze

To był kluczowy pojedynek w grupie Chetumal - ta, która wygrywała starcie, zapewniała sobie awans do półfinału, najprawdopodobniej z pierwszego miejsca w grupie . A w nim bój z Aryną Sabalenkę lub Jeleną Rybakiną o wielki finał.

Nic więc dziwnego, że tak wysoka stawka mogła sparaliżować tenisistki . Najpierw sparaliżowała Amerykankę - Coco Gauff fatalnie myliła się z forhendu , popełniała błąd za błędem, przegrała pierwszego seta do zera . Owszem, Iga Świątek miała kilka znakomitych akcji, ale to głównie jej przeciwniczka grała znacznie poniżej poziomu, który zazwyczaj prezentuje.

Nagły zwrot akcji w drugim secie meczu Gauff - Świątek. I wtedy do gry włączył się... wiatr. "Targało budką"

Obie zawodniczki walczyły nie tylko ze sobą, ale też z kortem, na którym piłka często dziwnie wysoko skakała . 19-letnia Amerykanka w drugim secie wreszcie zaczęła się prezentować lepiej, tak jak przystało na trzecią rakietę świata i liderkę rankingu "Race to Paris" .

Przełamała Polkę, Iga zdołała jednak odpowiedzieć tym samym. Przy stanie 4:4 to Polka miała jednak problemy z serwisem, widać już było, że warunki stają się bardzo trudne. Komentująca to spotkanie w Canal+ Klaudia Jans-Ignacik kilkakrotnie powtarzała, że "zaczyna targać budką", w której siedziała z Żelisławem Żyżyńskim. I wtedy doszło do sportowej tragedii Coco Gauff.