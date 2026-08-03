Lech Sidor zaprosił do podcastu Trzeci Serwis psycholog i terapeutkę uzależnień Ewę Woydyłło. Jednym z tematów rozmowy była Daria Abramowicz i jej bardzo ważna rola w sztabie Igi Świątek.

Prowadzący zauważył, że relacja pań nie jest całkiem typowa i wykracza poza zawodowe ramy. Przypomniał, że tenisistka nieraz jeździła ze swoją psycholog na wakacje i w ogóle spędza z nią dużo czasu poza kortem.

Jak komentuje to Woydyłło? "Tak w ciemno to ja naprawdę nie mogę nic powiedzieć. Tylko to, że Iga decyduje, kogo zatrudnia. (...) Dlaczego zmieniła już kilku trenerów po kolei, a psychologa nie zmienia? To znaczy, że jest zadowolona" - zaczyna specjalistka.

Więc prawdopodobnie problem nie jest w psychologii

Wedle jej wizji Świątek powinna teraz skupić się na czymś innym i po prostu pójść na studia. Być może to pomogłoby jej odnaleźć motywację. "Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa" - twierdzi Woydyłło. A to nie koniec.

Psycholog dosadnie o Świątek. "Cała jej mowa ciała krzyczy"

Ewa Woydyłło nie obwiniałaby Darii Abramowicz za słabsze wyniki Igi Świątek na korcie. Jej zdaniem psycholog nie pomoże w sytuacji, w której - w jej osądzie - znalazła się tenisistka.

"Przypuszczam, że ona się wypaliła, że tenis wystarczył jej na kilka lat takiego rzeczywistego spektakularnego wspinania się. (...) Rozbłysła jak gwiazda, a teraz już nie jest gwiazdą. Jest spadającym meteorem, ciągle spada i to jest okropna rola" - ocenia psycholog.

Ona może w ogóle przestać wierzyć w siebie. (...) Jak człowiek coś robi, bo uwielbia, to wtedy wychodzi. A ona już nie uwielbia. (...) Iga już nie lubi grać w tenisa

Z obserwacji Woydyłło wynika, że Świątek jest "zmartwiona sobą i taka zła na korcie". "A to była promienna zwycięska bogini tenisa" - przyrównuje obecną i przeszłą aurę tenisistki.

Następnie diagnozuje sprawę z Darią Abramowicz. "Psycholog prawdopodobnie jest tam dla kasy, bo nieźle musi [zarabiać]. I nawet nic nie robi. Siedzi i ogląda sobie mecze" - gorzko konstatuje.

Dodaje, że Iga już "nie jest osobowością", ponieważ "rozsypała się". "Cała jej mowa ciała krzyczy: 'Zwolnijcie mnie z tego koszmaru'. No, i teraz kto ma to zrobić? Psycholożka dobrze zarabia. I sama się zwolni?" - rzuca retorycznie.

"Iga przegrywa i nie lubimy na nią patrzeć. Kropka. I Iga to wie" - obwieszcza, lecz taki pogląd nie spotkał się z aplauzem Lecha Sidora, który wprost przyznał, że nie zgadza się z taką oceną sytuacji.

Ostre słowa na temat Świątek. "Jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona"

Ewa Woydyłło stanowczo podkreśla, że odpowiedzi na wiele pytań zna tylko Iga Świątek. Jednak według Lecha Sidora nie ma za bardzo okazji do dociekań, ponieważ ze strony tenisistki i jej otoczenia jest pewna blokada informacyjna. "Dziennikarze nie są dopuszczani" - mówi.

"Ale to Iga nie chce. Dziennikarz może ją pytać na tylu konferencjach prasowych, ile jest. A ona nie odpowiada. Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, ale jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje" - opiniuje Woydyłło.

W odpowiedzi Sidor przyznał, że trudno patrzeć mu na taką Igę, jak teraz - która wykazuje symptomy poprawy, a następnie znów wszystko się u niej sypie. "Strasznie ciężko mi się to ogląda" - mówi.

Męczę się, bo wiem, jak mi szkoda tej dziewczyny. Widzę, że ona rozpaczliwie szuka pomocy. (...) Chciałbym, żeby ona tenisowo i psychicznie znowu była jak skała

Co na to Woydyłło? Zaznacza, że człowiek jest skomplikowany, a Iga przeszła nietypową drogę. Gdy była w wieku, w którym jej rówieśnicy zawierają przyjaźnie, wsłuchują się w siebie, ona skupiała się na czymś innym - na profesjonalnej grze w tenisa.

W związku z tym, a także z wynikami i ogólną formą Świątek potrzebny jest teraz "jakiś reset". "Niech filmie zagra, niech się pobawi. Teraz ona może naprawdę pożyć" - podsumowuje specjalistka.





Emocje w tie-breaku. Nerwowa reakcja Igi Świątek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport