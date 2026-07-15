"Dożywocie" dla Abramowicz u boku Świątek? Wnioski o zwolnienie odrzucone

Od miesięcy wielu kibiców i ekspertów wnioskuje o zwolnienie Darii Abramowicz z funkcji sztabowego psychologa Igi Świątek. Argumentują, że to właśnie sprawy mentalne - czyli domena Abramowicz - mają być głównym powodem problemów polskiej tenisistki na korcie. Nie jest już tak pewna siebie i zdaje się, że brakuje jej zaufania do swojej gry.

Jednak każdy z takich postulatów zostaje przez samą zainteresowaną odrzucony. Świątek konsekwentnie podkreśla, że darzy Abramowicz zaufaniem i że to wyłącznie ona podejmuje decyzje dotyczące składu osobowego teamu.

Marek Furjan zauważa, że Iga wciąż "szuka innych rozwiązań z tymi samymi ludźmi" i że trudno jakkolwiek obiektywnie oceniać jej decyzje, jeśli nie ma się pełnej wiedzy o jej prywatnej oraz sportowej drodze i o tym, co dzieje się w środku.

Tak naprawdę te dane posiadają najbliższe 2-3 osoby. A tej zmiany nie ma, choć tyle osób tak bardzo by tego chciało

Mimo to ekspert decyduje się na stanowczo brzmiącą refleksję. "Myślę, że Daria Abramowicz i Maciej Ryszczuk do końca kariery będą pracowali z Igą. Tak typuję. Nic nie wiem, ale tak mówi mi wewnętrzny głos" - deklaruje.

Gorzki wniosek ws. Świątek. Polka łatwo wyłączona z gry

Furjan dzieli się poglądem, wedle którego zmieniło się nastawienie Igi. Nie ma już tej pewności siebie na korcie i przyparcia przeciwniczek do ściany. Teraz w wielu meczach dopada ją kryzys. Często dzieje się to na początku drugiego seta.

Teraz dwa-trzy błędy albo jakieś niekorzystne wydarzenie są w stanie wyłączyć Igę na trzy-cztery gemy

"Iga miała w sobie tyle zaciętości, że trudno było ją dobić. Trzeba było z nią grać do ostatniej piłki. Teraz wygrasz ważny moment i przez 5-10 minut możesz czerpać z tego korzyści" - dorzuca.

Widzi, że Świątek po prostu cierpi na korcie i że nie jest w stanie zagrać choćby jednego równego dobrego meczu. Zresztą rozgrywa właśnie pierwszy od lat sezon bez żadnego finału.

Po odpadnięciu z Wimbledonu tenisistka zadeklarowała, że bardziej interesuje ją skupienie się na procesie, a nie wyniki osiągane na korcie. Jest jednak pewien problem.

"Jeśli liczę się, że wyniki mogą być gorsze i dokonuję w tym celu zmian, to chcielibyśmy te zmiany zobaczyć na korcie. A ja mam wrażenie, że wiele rzeczy jest kopiuj-wklej. Tych zmian zasadniczych nie widać. Bardzo dużo rozgrywa się na emocjach" - mówi Marek Furjan w WeszłoTV.

Kiedy Iga Świątek wraca na kort? Trzeba jeszcze chwilę poczekać

Co dalej? Iga Świątek nie będzie szukała punktów w zbliżającym się turnieju w Waszyngtonie, choć niektórzy obstawiali, że zdecyduje inaczej.

Tymczasem według planów na kort ma wrócić początkiem sierpnia. Jej nazwisko znalazło się na liście startowej National Bank Open w Toronto (2-13 sierpnia). Następne w harmonogramie są zawody WTA 1000 w Cincinnati (13-23 sierpnia) oraz wielkoszlemowy US Open (23 sierpnia-13 września).

Na ten moment kiepsko wyglądają szanse Polki na grę w wieńczącym sezon WTA Finals. Obecnie zajmuje 12. miejsce w WTA Race. To ranking wyłaniający osiem zawodniczek, które zagrają w turnieju.

W tej chwili największe szanse na kwalifikację mają kolejne w notowaniu Mirra Andriejewa, Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Karolina Muchova, Elina Switolina, Jessica Pegula, Linda Noskova oraz Coco Gauff.





Iga Świątek - Alexandra Eala. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport