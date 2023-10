Doskonałe wieści dla Świątek. Najlepszy scenariusz w realizacji, to pewne

Iga Świątek wygrała - po niezwykle emocjonującym i momentami bardzo zaciętym pojedynku - z Caroline Garcią i zameldowała się w półfinale turnieju China Open, posiadającym rangę WTA 1000. Polka przy tym nie musiała długo czekać na to, by poznać nazwisko kolejnej rywalki - okazała się nią Coco Gauff i można rzec, że jest to rozstrzygnięcie (niemal) idealne dla drugiej rakiety świata, a przynajmniej jeśli spojrzymy w statystykę dotychczasowych starć między obiema paniami.