Teraz przed nią nowe wyzwanie w ćwierćfinale - potyczka z Caroline Wozniacki, która powróciła do poważnego tenisa w sierpniu ubiegłego roku, po trwającej dobrze ponad trzy lata przerwie. Co istotne, potyczka między paniami odbędzie się 14 marca o atrakcyjnej dla europejskich fanów porze.

Kiedy mecz Świątek - Wozniacki? W doskonałej porze dla europejskich kibiców!

Wedle informacji zawartych na stronie organizatorów turnieju w USA Świątek i Wozniacki wyjdą na kort numer jeden jako drugie, licząc od godz. 11.00 czasu miejscowego, czyli godz. 19.00 czasu polskiego. To zaś oznacza, że pierwszy serwis powinniśmy obejrzeć w czwartek mniej więcej między 20.30 a 21.00.

Jedyną zaplanowaną wcześniej potyczką na tej arenie zmagań będzie starcie między Rosjanką Anastazją Potapową a Ukrainką Martą Kostiuk - a więc mające pewien konkretny podtekst polityczny. Podobnie jak w pozostałych rywalizacjach w Indian Wells, obejrzymy tu co najwyżej trzy sety.

WTA Indian Wells. Czy Iga Świątek powtórzy sukces sprzed dwóch lat?

Caroline Wozniacki w Kalifornii rozegrała jak dotychczas o jeden więcej mecz od liderki rankingu WTA, gdyż w przeciwieństwie do Polki rozpoczynała ona współzawodnictwo już od pierwszej rundy. Pokonywała ona kolejno Zhu, Vekić, Volynets oraz Kerber.

Warto nadmienić, że Świątek w ostatnich latach czuła się wyjątkowo dobrze na kortach w Indian Wells - w poprzedniej edycji BNP Paribas Open odpadła w półfinale, natomiast dwa lata temu zatriumfowała w całym turnieju. Jako, że obrończyni tytułu z poprzedniego sezonu - Jelena Rybakina - w ogóle nie podeszła do rywalizacji z powodu problemów zdrowotnych, a z zawodami zdążyła się pożegnać m.in. Aryna Sabalenka, szanse na to, że Polka sięgnie znowu po trofeum wydają się niemałe... Najpierw jednak trzeba oczywiście ograć reprezentantkę Danii, by myśleć o czymkolwiek więcej.