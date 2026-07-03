Dosadna diagnoza po meczu Świątek. "Sztywna ze strachu"

Tak, jak po pierwszym meczu Igi Świątek polały się łzy, tak po drugim był szeroki uśmiech na jej twarzy. Polka poza drobnymi perturbacjami na początku drugiego seta miała ten mecz pod kontrolą. Lech Sidor tonuje jednak nastroje. - Przełomu nie było. Natomiast jest światełko w tunelu - mówi tenisowy ekspert.

Trudno mówić o weryfikacji Świątek

- Na tle tak grającej Pliskovej, która wyszła na ten mecz sztywna ze strachu, trudno mówić o weryfikacji Świątek. Może ta weryfikacja nastąpi w kolejnym spotkaniu z Ealą. Ona gra trochę w stylu naszej Mai Chwalińskiej. Ma kąśliwy serwis i cięty backhand. Jeśli jednak Igi nie poniesie i nie będzie chciała wyważać otwartych drzwi, to powinna sobie poradzić - ocenia Sidor.

Według naszego rozmówcy teraz sytuacja Świątek wygląda trochę tak, że największym zagrożeniem dla niej jest ona sama. - W ogóle ten jej stan mentalny jest taki, że nie pozwala mi to na postawienie twardej tezy. Choćby takiej, że teraz będzie już dobrze. Bo już nie raz szło pięknie, a kończyło się tragedią - zauważa Sidor.

"Bez wiary". Jedna dobra rada dla Świątek

Mecz z Pliskovą daje więc nadzieję, ale nie daje żadnych odpowiedzi. - Nie może ich dać, bo Czeszka grała bez wiary. Przegrała wszystkie dotychczasowe mecze ze Świątek, jeden w Rzymie do zera, a teraz nawet wiatr wiał jej w oczy. O tym się nie mówiło, ale w trakcie meczu był taki poprzeczny wiatr, który przeszkadzał Pliskovej w serwisie. Ona wyrzuca piłkę najwyżej na świecie i jak nie ma idealnych warunków wietrznych, to jest to problem. Tym razem ten problem się pojawił i to była przeszkoda - analizuje Sidor.

Wracając do Świątek, nasz rozmówca stawia tezę, że teraz chodzi już tylko o to, żeby zawodniczka trzymała się możliwie jak najmocniej wytycznych i planu trenera Francisco Roiga. - Jak myślę o ostatnich meczach Igi, to przypomina mi się Sakkari, która w Roland Garros gładko wygrała seta z Chwalińską, a potem zaczęła grać do góry nogami. Chciała pokazać światu, że potrafi inaczej, mocniej i przegrała. Iga też często robi ten błąd. Będzie w niej pokusa, żeby pokazać Eali przewagę fizyczną. Tego jednak nie powinna robić. Plan Roiga na cierpliwe i spokojne przebijanie, to dobry plan. Gdy był ten trudny moment meczu z Pliskovą, na początku drugiego seta, to Iga właśnie wróciła do takiego grania, zmusiła Pliskovą do biegania i wszystko wróciło do normy.

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Karolina Pliskova OWEN HAMMOND/Nur Photo AFP





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