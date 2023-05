Jessica Pegula w Rzymie: Iga Świątek zmusza nas do nieustannego rozwoju

- Myślę, że niezależnie od tego kto wygrywa lub przegrywa, w pewnym sensie wszystkie pchamy się do przodu. Gdy widzisz, że ktoś podnosi poprzeczkę tak wysoko, jak zrobiła to Iga Świątek, to zmusza zawodniczki takie jak ja, Jelena Rybakina czy Aryna Sabalenka do poprawiania swoje gry, ponieważ nie mamy innego wyboru - stwierdziła trzecia rakieta świata.