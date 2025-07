Dopełni się drugi raz w karierze Igi Świątek. Polka miała zupełnie inne marzenie

Siostrzane duety nie są niczym nowym w tenisie. Polacy doskonale pamiętają choćby Agnieszkę oraz Urszulę Radwańskie. Druga gra zresztą do dziś i od czasu do czasu przypomina o sobie kibicom, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. O rodzinnym współzawodnictwie robiło się już głośno w ubiegłym stuleciu. Sporo pozytywnego szumu robiły Manuela, Katerina i Magdalena Malejewe. Co prawda żadna z nich nie triumfowała w Wielkim Szlemie, lecz w czasach swojej świetności plasowały się wysoko w rankingu WTA. Każda przynajmniej raz w karierze znajdowała się w TOP 10 zestawienia.

O krok dalej poszły siostry Williams. Serena oraz Venus należą do największych legend uprawianej przez siebie dyscypliny sportu. Pierwszą z pań do dziś podziwiają obecnie grające tenisistki. Do tego grona należy Iga Świątek. Raszynianka od zawsze chciała zmierzyć się z wielokrotną triumfatorką Wielkich Szlemów w oficjalnym starciu. Powtarzała to zresztą co najmniej kilka razy.

"Zawsze miałam problemy, by złapać choćby kontakt wzrokowy z Sereną. Kilka razy chciałam się z nią przywitać, ale dookoła niej kręci się mnóstwo ludzi. A do tego jestem dość nieśmiała. Nawet kiedy teraz patrzę na nią, zapominam, że jestem nr. 1. Czuję się wtedy jak dziecko z przedszkola. Patrzę i myślę: 'Wow Serena'. Jeszcze z nią nie rozmawiałam, na razie próbuję powiedzieć 'Czesć'" - przyznała podczas jednej z konferencji prasowych w 2022 roku.

Już oficjalnie drugie rodzeństwo na liście Świątek. W kolejce czekają kolejne

Zaledwie kilka tygodni po tej wypowiedzi reprezentantka USA postanowiła odłożyć rakietę na bok i przejść na zasłużoną emeryturę. Podopieczna Wima Fissette'a ani razu nie konfrontowała się również z Venus. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża kolekcjonuje za to inne duety. W 2020 roku oficjalnie na listę wpisała siostry Pliskove. Czeszki długo znajdowały się jedyne w tym zestawieniu. Wreszcie podczas Wimbledonu 2025 Iga Świątek dopisze kolejne nazwisko.

Po paru starciach z Weroniką Kudiermietową, nadszedł czas na konfrontację raszynianki z Poliną. 22-latka jak na razie obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Ostatnio więcej niż jedno spotkanie podczas pojedynczego turnieju zagrała w kwietniu w Charleston, gdy dotarła do drugiej rundy. Kibice Polki liczą więc na to, że także w stolicy Wielkiej Brytanii nie dojdzie do przełamania.

A po "odhaczeniu" czeskich oraz rosyjskich sióstr w kolejce czekają kolejne nazwiska. Do zestawienia Iga Świątek może niebawem dorzucić między innymi duet Andriejewych (brakuje spotkania z Eriką - dop.red.). 23-latka ani razu nie pojedynkowała się ponadto z Lindą oraz Brendą Fruhvirtovą.

