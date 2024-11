"Donos" przed Billie Jean King Cup dotyczący polskiej ekipy. Polski Związek Tenisowy tłumaczy

Oskarżono go o doping, teraz triumfuje. Tenisista odebrał prestiżową nagrodę. "Moja mama płakała" [WIDEO] / AP / © 2024 Associated Press

Prezes PZT wyjaśnił obecność córki na Pucharze Billie Jean King. "Na moją prośbę"

Poprosiliśmy związek o informację dotyczącą pobytu w Maladze pani Marty Łukaszewskiej, ale też o to, jak duża ekipa działaczy wybrała się do Hiszpanii i na czyj koszt została tam wysłana. Okazuje się, że przy okazji Pucharu Billie Jean King, w którym występuje nasza żeńska reprezentacja, przedstawiciele PZT będą wykonywać wiele zadań.

Ta czteroosobowa ekipa pracuje zgodnie z harmonogramem umowy z POT, w dniach 10-14 listopada na miejscu nagrywając materiały potrzebne do realizacji umowy. Po zrealizowanym zadaniu wyjeżdża z Hiszpanii (członkowie ekipy nie otrzymali biletów VIP na mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią). Jeśli chodzi o zakwaterowanie to zespół realizujący umowę z POT korzysta z dwóch dwuosobowych pokoi na koszt PZT (środki umowy z POT)" - przekazał nam Dariusz Łukaszewski, prezes PZT, w odpowiedzi na nasze pytania.

Trzeba przyznać, że ta odpowiedź była dość enigmatyczna , bowiem nie wyjaśniała, dlaczego akurat do tego zadania została skierowana córka pana prezesa, która jest w Maladze "osobą wspierającą wykonywanie zadania". Zapytaliśmy też o to, jakie pani Marta Łukaszewska ma kompetencje, by działać w imieniu pana prezesa, a zarazem swojego ojca?

Moja córka pomaga w prowadzeniu mediów społecznościowych. Historycznie jej wsparcie wynikało z faktu, że związku nie było stać na zatrudnienie osoby dedykowanej temu zadaniu po odejściu Pani Justyny Kostyry, która odeszła jeszcze za czasów mojego poprzednika, co zbiegło się szybko potem z trudną sytuacją finansową związku. Jednak na tę chwilę nie przewiduję zatrudniania córki na stanowisku po Kostyrze (ani innym), a dlaczego i czy to dobrze, myślę, że lepiej naprawdę o tym też porozmawiać

Działacze PZT z rodzinami w Maladze. Kto pokrywa koszty ich pobytu?

Pojawiły się też informacje, jakoby na koszt PZT w Maladze przebywały rodziny osób z zarządu PZT, a także małżonka pana Saletry. I do tych "donosów", jak to określił prezes związku, sam też się odniósł .

"Warto dodać, że reprezentacja zarządu na tego typu wydarzeniach jest rotacyjna, co oznacza, że na rozgrywki udają się różni przedstawiciele władz, wymiennie, nigdy wszyscy równocześnie na koszt PZT. Pozostali członkowie zarządu (oprócz tych wymienionych powyżej), którzy zdecydowali się na pobyt w Maladze, ponoszą koszty zakwaterowania i podróży swoje, a także ich rodzin, z własnych prywatnych środków (...) Małżonka Pana Dariusza Saletry do Malagi przybyła prywatnie, jej pobyt nie jest finansowany ze środków Polskiego Związku Tenisowego " - zaznaczył Dariusz Łukaszewski.

"Przypomnę, że PZT po trudnym 2023 roku, kiedy to nie miał ani sponsora strategicznego, ani innych dużych sponsorów, krok po kroku się rozwija, pozyskując w 2024 roku coraz to większe środki na rozwój dyscypliny. Pozyskaliśmy sponsora strategicznego (Totalizator), a także głównego (T-Mobile) oraz partnera dla tenisa młodzieżowego (PGE), prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie sponsora dla tenisa dziecięcego. Jako że tenis w Polsce ma obecnie swoje absolutne momentum pod względem sukcesów międzynarodowych, podpisaliśmy również dwie duże umowy z Polską Organizacją Turystyczną, dotyczące promocji kraju poprzez sport - w ramach programu ma powstać 9 spotów, dwa z nich dotyczą właśnie tenisa. Pierwszy z nich z udziałem Huberta Hurkacza został już zrealizowany, drugi z udziałem reprezentacji Polski kobiet, właśnie jest realizowany w Maladze. Cieszymy się, że idziemy do przodu, popularyzując naszą dyscyplinę, co jest wyraźnie nie na rękę co niektórym, dla których własny interes jest ważniejszy od polskiego tenisa" - podsumował prezes PZT.