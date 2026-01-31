Doniesienia ze sztabu Świątek. Absurdalna oferta. Pół domu i kredyt

Po ćwierćfinałowej porażce na Australian Open Iga Świątek przygotowuje się już do kolejnego turnieju. A będzie to impreza rangi WTA 1000 w Dosze, o czym poinformowała na łamach serwisu Polskieradio24.pl PR menadżerka naszej tenisistki - Daria Sulgostowska.

Jej współpraca z obecną wiceliderką światowego rankingu rozpoczęła się w grudniu 2024 roku, a więc w niezwykle delikatnym momencie, gdy wokół naszej reprezentantki wybuchła afera związana z wykryciem w jej organizmie zabronionych substancji.

W jednym z ubiegłorocznych wywiadów dla portalu "Forum Trenera" Daria Sulgostowska opowiedziała o kulisach pracy z gwiazdą światowego formatu w świecie sportu, jaką jest Iga Świątek. Jak przyznała, skrzynka odbiorcza obsługiwana przez zawodniczkę i członków jej sztabu jest non stop szturmowana przez fanów z całego świata. I nie brakuje w niej przykrych, a także często i zaskakujących wiadomości.

Takie wiadomość otrzymuje Iga Świątek. Jej menadżerka ujawnia

Niestety, po porażkach, takich jak ta ostatnia z Jeleną Rybakiną, do Darii Sulgostowskiej spływa wiele wiadomości pełnych wrogości i agresji, o czym sama opowiedziała.

- Zaskoczyło mnie, w jakich sprawach, ale też w jaki sposób ludzie potrafią do nas pisać, bo po przegranych zdarzają się mocno hejterskie maile. Człowiek jest takich rzeczy świadomy, ale kiedy je czyta, to boli i zaskakuje zarazem. Podobnie jest z prośbami o wsparcie - ujawniła.

A przy tym przedstawiła treść jednej z ofert, której kompletnie się nie spodziewała.

Kiedyś ktoś zapytał, czy Iga nie chciałaby zostać współwłaścicielką domu w jakiejś małej miejscowości, ponieważ nie ma pieniędzy na spłatę kredytu

Jak podkreśla współpracowniczka Igi Świątek, takie wiadomości to wręcz standard. Spływa ich bowiem cała masa.

- Mnóstwo, w ciągu miesiąca nawet kilkaset. Nikt nie patrzy na to, ile Iga czy jej rodzina wydali, żeby dotrzeć do miejsca, w którym jest, tylko raczej słyszymy i czytamy, ile zarobiła, zawsze w kwocie brutto. Oczywiście media napędzają taką optykę. Ludziom wydaje się więc, że ma nieograniczone środki i może wszystkim pomagać. Nie brakuje też próśb o filmiki z życzeniami w stylu: "Mój tata kończy 70 lat, czy mogłabyś nagrać dla niego krótkie wideo". Musimy odmawiać, bo kalendarz Igi jest bardzo mocno wypełniony. A przecież można chociażby jechać na turniej. Tam zawsze jest czas, gdy Iga rozdaje autografy, nawet nieoficjalnie, po treningach. To momenty, gdy jest dostępna. I jest ich naprawdę sporo. Pamiętajmy, że mamy też naprawdę dużo innych aktywności: dla sponsorów, organizatorów turniejów - zaapelowała we wspomnianej rozmowie Daria Sulgostowska.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTA Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press