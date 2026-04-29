Doniesienia ze sztabu Świątek. Abramowicz ujawnia. Potwierdzenie zza kulis
Iga Świątek czeka na swój trzeci turniej rozgrywany pod wodzą trenera Francisco Roiga, jakim będzie "tysięcznik" w Rzymie. Dotychczasowe występy Polki po zmianie na pozycji szkoleniowca nie były dla niej udane. Ale Hiszpan to właściwa osoba na właściwym miejscu. Przynajmniej tak mówiła jeszcze niedawna sama zainteresowana. Teraz potwierdziła to także Daria Abramowicz, opowiadając o kulisach pracy sztabu byłej liderki rankingu WTA, na czele którego stoi 58-latek.
Początek współpracy Igi Świątek z Francisco Roigiem nie wygląda zapewne tak, jak wymarzyłaby sobie sama tenisistka, ale też hiszpański szkoleniowiec. Zarówno w Stuttgarcie, jak i potem w Madrycie, 24-latka odpadła z turniejów już pod drugim meczu, na etapie trzeciej rundy. W Niemczech ograła ją Rosjanka Mirra Andriejewa, a w stolicy Hiszpanii pokonał ją własny organizm. Zmagająca się z infekcją wirusową Iga Świątek została zmuszona do kreczu w trzecim secie i tak zakończyły się jej marzenia o odzyskaniu tytułu wywalczonego przed dwoma laty po kosmicznym finale z Aryną Sabalenką.
Na szczęście to co najgorsze, jest już za naszą reprezentantką, o czym świadczy jej poniedziałkowy wpis, w którym poinformowała o swoim stanie zdrowia.
- Dziś jest już nieco lepiej i wykorzystam następny dzień lub dwa by w pełni się zregenerować. Potem będę parła na przód z jeszcze większą ilością ciężkiej pracy. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie - przekazała Raszynianka, która od samego początku w pozytywnym tonie wypowiada się o swojej współpracy z następcą Wima Fissette'a - Francisco Roigiem.
Jak wygląda współpraca na linii Świątek - Roig? Abramowicz zabrała głos
Polka zachwalała hiszpańskiego szkoleniowca jeszcze przed imprezą w Stuttgarcie, opowiadając o kulisach poszukiwania nowego trenera, który zastąpi belgijskiego poprzednika.
- Jestem szczęśliwa z rozpoczęcia współpracy z Francisco. W zasadzie szukałam kogoś z dobrym okiem, kogoś naprawdę technicznego, ale też osoby, która jest wystarczająco doświadczona, by pomóc mi przejść przez różnego rodzaju sytuacje. Mam wrażenie, że Francisco przeżył już prawdopodobnie wszystko w tourze - tłumaczyła Iga Świątek. I dodała:
Na razie współpraca układa się fantastycznie. Ale to początek. Wciąż się poznajemy. I jestem podekscytowana
To, że relacje Francisco Roiga z Igą Świątek, ale i całym jej sztabem, wciąż układają się dobrze, potwierdziła teraz w rozmowie z WP Sportowe Fakty Daria Abramowicz - psycholog polskiej tenisistki.
- Jest liderem i wspaniałym mentorem oraz nauczycielem. Iga czuje, że jest to spójne z jej wizją tenisa. My wszyscy jesteśmy w pełni zaangażowani w ten proces, realizując swoje role. Ogrom doświadczenia i to, w jaki sposób widzi tenis oraz opowiada o nim Idze, jest bardzo inspirujące i cenne - ujawniła.