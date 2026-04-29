Początek współpracy Igi Świątek z Francisco Roigiem nie wygląda zapewne tak, jak wymarzyłaby sobie sama tenisistka, ale też hiszpański szkoleniowiec. Zarówno w Stuttgarcie, jak i potem w Madrycie, 24-latka odpadła z turniejów już pod drugim meczu, na etapie trzeciej rundy. W Niemczech ograła ją Rosjanka Mirra Andriejewa, a w stolicy Hiszpanii pokonał ją własny organizm. Zmagająca się z infekcją wirusową Iga Świątek została zmuszona do kreczu w trzecim secie i tak zakończyły się jej marzenia o odzyskaniu tytułu wywalczonego przed dwoma laty po kosmicznym finale z Aryną Sabalenką.

Na szczęście to co najgorsze, jest już za naszą reprezentantką, o czym świadczy jej poniedziałkowy wpis, w którym poinformowała o swoim stanie zdrowia.

- Dziś jest już nieco lepiej i wykorzystam następny dzień lub dwa by w pełni się zregenerować. Potem będę parła na przód z jeszcze większą ilością ciężkiej pracy. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie - przekazała Raszynianka, która od samego początku w pozytywnym tonie wypowiada się o swojej współpracy z następcą Wima Fissette'a - Francisco Roigiem.

Jak wygląda współpraca na linii Świątek - Roig? Abramowicz zabrała głos

Polka zachwalała hiszpańskiego szkoleniowca jeszcze przed imprezą w Stuttgarcie, opowiadając o kulisach poszukiwania nowego trenera, który zastąpi belgijskiego poprzednika.

- Jestem szczęśliwa z rozpoczęcia współpracy z Francisco. W zasadzie szukałam kogoś z dobrym okiem, kogoś naprawdę technicznego, ale też osoby, która jest wystarczająco doświadczona, by pomóc mi przejść przez różnego rodzaju sytuacje. Mam wrażenie, że Francisco przeżył już prawdopodobnie wszystko w tourze - tłumaczyła Iga Świątek. I dodała:

Na razie współpraca układa się fantastycznie. Ale to początek. Wciąż się poznajemy. I jestem podekscytowana

To, że relacje Francisco Roiga z Igą Świątek, ale i całym jej sztabem, wciąż układają się dobrze, potwierdziła teraz w rozmowie z WP Sportowe Fakty Daria Abramowicz - psycholog polskiej tenisistki.

- Jest liderem i wspaniałym mentorem oraz nauczycielem. Iga czuje, że jest to spójne z jej wizją tenisa. My wszyscy jesteśmy w pełni zaangażowani w ten proces, realizując swoje role. Ogrom doświadczenia i to, w jaki sposób widzi tenis oraz opowiada o nim Idze, jest bardzo inspirujące i cenne - ujawniła.

Psycholog Daria Abramowicz (na małym zdj.) pełni w sztabie Igi Świątek kluczową rolę

Tenis. Daria Abramowicz oraz Iga Świątek

Tenis. Na zdjęciu trener Francisco Roig oraz Iga Świątek

