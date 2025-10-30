Partner merytoryczny: Eleven Sports

Doniesienia z Rijadu, a teraz taka wiadomość ze sztabu Świątek. Poszło w świat

Tomasz Brożek

Już tylko dwa dni dzielą nas od premierowego meczu Igi Świątek na turnieju WTA Finals w Rijadzie. Polka jest na finiszu przygotowań do sobotniego starcia z Amerykanką Madison Keys. Ze stolicy Arabii Sauydyjskiej płyną do nas głosy, dotyczące tego, jak wygląda plan naszej reprezentantki. A jego część przedstawił trener Maciej Ryszczuk. W przypadku Igi Świątek praca wre, co widać jak na dłoni.

Na zdjęciu (od lewej): Maciej Ryszczuk, Daria Abramowicz oraz Iga Świątek
Na zdjęciu (od lewej): Maciej Ryszczuk, Daria Abramowicz oraz Iga ŚwiątekDYLAN BUELL/Getty AFP/East News / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Madison Keys, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina - tak wygląda rozkład kolejnych przeciwniczek Igi Świątek w wieńczącym zmagania w światowym tourze turnieju WTA Finals.

W stolicy Arabii Saudyjskiej raszynianka będzie chciała powtórzyć sukces z 2023 roku z Cancun, gdzie jak na razie jedyny raz w historii zgarnęła ten wyjątkowy tytuł. Nie będzie o to jednak łatwo. Zeszłoroczna historia Polki pokazała, że nawet dwa grupowe zwycięstwa mogą nie stanowić przepustki do półfinału.

    Przed sobotnim bojem z Igą Świątek nieźle dysponowana zdaje się być Madison Keys, którą ostatni raz mieliśmy okazję oglądać na światowych kortach jeszcze w sierpniu podczas US Open.

    - Dziś na treningu wygląda dobrze: uśmiechnięta, zrelaksowana, a i tenisowo wszystko się dziś zgadza w gierce z Pegulą. Ciekawe, czy w meczu z Igą nie braknie rytmu meczowego - opisał sytuację obecny na miejscu w Rijadzie komentator stacji Canal+ Sport Żelisław Żyżyński.

    Ujawnił przy tym plan na czwartek naszej zawodniczki. - Iga dziś nie trenuje - przekazał.

    WTA Finals. Iga Świątek ciężko pracuje przed meczem z Madison Keys

    Nie oznacza to jednak, że nasza wiceliderka WTA może liczyć na błogi, przedmeczowy odpoczynek, oj nie. Poza grą na korcie raszynianka oddaje się bowiem także ciężkiej, zakulisowej pracy nad swoim ciałem, której szczegóły ujawnił w sieci jej trener od przygotowania fizycznego - Maciej Ryszczuk.

    Jak widać na zamieszczonym nagraniu, Iga Świątek pracowała między innymi nad motoryką oraz stabilizacją, wykonując masę przeróżnych ćwiczeń, które mają jej pomóc w walce o triumf w WTA Finals.

    Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press
    Iga Świątek podczas tegorocznego turnieju WTA Finals w Rijadzie
    Iga Świątek podczas zeszłorocznego turnieju WTA Finals w Rijadzie Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Iga Świątek wygrała z Madison Keys w ćwierćfinale turnieju w Madrycie
    Iga ŚwiątekJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP
