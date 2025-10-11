Iga Świątek pierwszy raz w swojej karierze wystąpiła w turnieju w Wuhanie. Polka była rozstawiona z numerem "2" i miała spore nadzieje. Ostatecznie turniej zakończyła na etapie 1/4 finału, w której uległa Jasmine Paolii 1:6, 2:6.

Świątek podjęła już decyzję. Tak wyglądają jej najbliższe plany

Turniej w Wuhanie to ostatni tysięcznik w 2025 roku. W kalendarzu zostały tylko zawody rangi WTA 500 (Tokio i Ningbo) oraz WTA 250 (Chennai, Osaka, Guangzhou, Jinjiang i Hong Kong). W tych turniejach teoretycznie mogłaby zagrać Świątek, aby być w rytmie meczowym przed WTA Finals.

Okazuje się, że Polka podjęła już decyzję. - "Iga Świątek nie planuje startów w żadnym z pozostałych turniejów rangi WTA 250/500 przed WTA Finals, które odbędzie się na początku listopada - przekazała mi Daria Sulgostowska, PR menedżerka Igi" - napisał na portalu X dziennikarz sport.pl, Aleksander Bernard.

To oznacza, że 24-latka ma teraz przerwę i w grze zobaczymy ją od 1 listopada. To właśnie wtedy rusza WTA Finals w Rijadzie, w którym wystąpi osiem najlepszych zawodniczek tego roku. Obecnie kwalifikację do turnieju mają zapewnioną Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys i Jessica Pegula.

Iga Świątek Lintao Zhang AFP

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan 2025 ADEK BERRY AFP

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan JUNG YEON-JE AFP